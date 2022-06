Espetáculo "EntreLinhas" traduz o processo de retomada com o convívio social

A partir desta quinta (30) até domingo (3) o público vai poder conferir o espetáculo paraense “EntreLinhas”, uma história de amor entre sujeitos que buscam fazer laços em meio às suas diferenças, uma metáfora da própria vida. A peça fica em cartaz no Teatro Universitário Cláudio Barradas e as apresentações são sempre às 19h30.

No espetáculo, a pesquisa coreográfica e a visualidade do figurino, maquiagem e cenografia materializam as tramas das relações humanas vividas e percebidas coletivamente pela turma ao longo de sua passagem pela Escola de Teatro e Dança da UFPA.

O trabalho é resultado da disciplina Prática de Montagem II dos cursos técnicos em Dança/Intérprete-criador e Cenografia. E parte de investigações pessoais dos discentes acerca de suas linguagens de movimento em dança e visualidade em cenografia, buscando transcendê-las por meio do contato com o outro.

O movimento, neste sentido, é uma metáfora para falar da própria existência, dos modos de ser e das trocas entre sujeitos constituintes da teia invisível que os conecta.

“Grande parte dos alunos que estão no espetáculo ingressou nos cursos em 2020 e logo após o início do período letivo veio a pandemia e eles foram apartados. Os laços afetivos, ainda frágeis, foram mantidos a duras penas pelas aulas online. Com o retorno ao ensino presencial nos vimos perdidos, com severas dificuldades de convivência e a necessidade de nos abrirmos à escuta do outro. Este processo foi ainda marcado pela chegada de alunos dissidentes de turmas anteriores que passaram a integrar o grupo”, explica a professora de dança Ana Flávia Mendes, que coordena esta prática de montagem juntamente com o professor de cenografia Tarik Coelho.

Considerando a particularidade de ser um grupo de alunos e alunas cujo ingresso na formação dos cursos foi atravessado pelo contexto da pandemia de covid-19 e pela condição do ensino remoto, “EntreLinhas” traduz o processo de retomada do contato presencial do grupo, com todas as dificuldades e prazeres proporcionados pelo reencontro e pela necessidade de readaptação ao convívio social.

Todo o processo faz parte de uma criação coletiva que tem em seu elenco como intérpretes-criadores: Leandro Garcia, Carlos Felipe, Anne Guimarães, Ana Vitória Cunha, Astrid Fernanda, José dos Santos, Wallacy Ferreira, Nazaré Alcoforado, Carina Moraes, Irlande S. Júnior, Greice Guedes, Bonelly Pignatário, Robson Smithy, Joyce Cristina, Kave Silva, Shadow, Iris Valdez. A cenografia é de Jardel Silva, Krishna Shakti, Lucas Bereco e Mônica Torres, que tem como assistentes Renan Cavalcante, Izabelli Beltrão, Elian Castor e Rafael Cunha.

O figurino é assinado por Bonelly Pignatário. O roteiro é uma construção coletiva com dramaturgismo de Thaila Freitas, concluinte do curso de especialização em Dramaturgia. O processo conta ainda com a colaboração de Bárbara Angelim, estagiária do curso de Licenciatura em Teatro.

Serviço:

EntreLinhas

Dias: 30/06 a 03/07

Hora: 19:30

Local: Teatro Universitário Cláudio Barradas

Ingresso: R$20,00 (meia R$ 10,00)