Advogados de Cameron Diaz negam relação da atriz com Jeffrey Epstein

Cameron Diaz negou qualquer relação com o magnata Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede de abuso infantil. As relações do empresário, que já morreu em 2019, continuam sendo investigadas. As investigações continuam ter respostas em torno da história macabra que envolve famosos, políticos, e até membros da realeza.

Os advogados da atriz hollywoodiana, Cameron Diaz, se pronunciaram após a artista ser citada no depoimento de Johanna Sjoberg, ex-namorada de Jeffrey, e que é apontada como cúmplice do ex-bilionário. A defesa da estrela negou qualquer envolvimento com Epstien, e garantem que a mesma nunca chegou a conhecê-lo.

“A Cameron nunca conheceu Jeffrey Epstein, ela também nunca esteve em um mesmo lugar que ele ou teve qualquer associação com ele, independentemente do fato de ele poder ou não ter mencionado o nome dela ou insinuado que a conhecia”, afirmaram a equipe de defesa de Cameron Diaz em comunicado para o jornal “Daily Mirror”, destacou.

Na última semana, documentados liberados pela justiça dos EUA deram detalhes do caso do magnata com nomes como Bill Clinton, ex-presidente dos EUA, o ator Leonardo DiCaprio, o príncipe Andrew, da Inglaterra, e até o físico Stephen Hawking. Os documentos revelados citam nomes de mais 150 pessoas famosas entre o público.