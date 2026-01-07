Capa Jornal Amazônia
Advogado do filho de Rob Reiner renuncia ao caso, mas diz que rapaz não é culpado pelo crime

Jackson não especificou o que quis dizer e não respondeu a perguntas na breve coletiva de imprensa

Estadão Conteúdo
fonte

O filho de Rob Reiner é o principal suspeito de ter assassinado os pais em Los Angeles. (Foto: Reprodução/ Sirius XM)

O renomado advogado particular de Nick Reiner conseguiu nesta quarta-feira, 7, um pedido para ser retirado do caso, mas mais tarde disse a jornalistas que, de acordo com a lei da Califórnia, seu cliente não é culpado de assassinato pela morte de seus pais, Rob Reiner e Michele Singer Reiner.

"Circunstâncias fora do nosso controle e, mais importante, fora do controle de Nick ditaram que, infelizmente, tornou-se impossível continuar nossa representação de Nick", disse o advogado Alan Jackson enquanto estava com sua equipe do lado de fora de um tribunal de Los Angeles.

Mas, Jackson acrescentou, após semanas de investigação, "o que aprendemos, e vocês podem contar com isso, é que, de acordo com as leis deste estado, segundo a lei da Califórnia, Nick Reiner não é culpado de assassinato. Publiquem isso."

Jackson não especificou o que quis dizer e não respondeu a perguntas na breve coletiva de imprensa. Ele falou após uma audiência onde Nick Reiner deveria ser indiciado e dar seu depoimento sobre duas acusações de assassinato em primeiro grau. Em vez disso, após uma reunião com a juíza Theresa McGonigle em sua câmara, Jackson foi substituído por um defensor público e a audiência de depoimento de Reiner foi adiada para 23 de fevereiro.

Jackson disse que, por razões legais e éticas, não poderia revelar por que teve que deixar o caso. Ele apareceu pela primeira vez no tribunal representando Reiner em uma audiência alguns dias depois de o amado ator-diretor e sua esposa de 36 anos serem encontrados mortos com ferimentos de faca em sua casa na seção de alto padrão de Brentwood, em Los Angeles.

Jackson não disse como foi contratado - nem por quem. Jackson se tornou um dos advogados de defesa mais proeminentes do país nos últimos anos após defender clientes incluindo Harvey Weinstein, Kevin Spacey e Karen Read em seus julgamentos intensamente acompanhados em Massachusetts.

Na tarde do último domingo, 14, os corpos foram localizados na casa do casal, em Brentwood, Los Angeles.

Após o juiz conceder o pedido de Jackson para deixar o caso, a defensora pública Kimberly Greene assumiu como advogada de Reiner. "O Escritório do Defensor Público reconhece que isso é uma tragédia inimaginável para a família Reiner e a comunidade de Los Angeles," disse o Defensor Público Adjunto Ricardo D. Garcia em uma declaração pública rara sobre um caso. "Nossos corações estão com a família Reiner enquanto eles passam por este momento difícil. Pedimos sua paciência e compaixão conforme o caso avança pelo processo legal."

Durante a audiência de quarta-feira, Reiner estava atrás de um vidro na área de custódia do tribunal, vestindo roupas marrons da prisão e com o cabelo raspado. Dois oficiais estavam atrás dele. Jackson e sua equipe estavam na frente dele do outro lado do vidro.

Em um momento, Reiner ficou na ponta dos pés para espiar por cima da cabeça dos advogados e olhar para o público. Ele falou apenas para concordar com o adiamento da acusação formal. McGonigle aprovou o uso de câmeras dentro da sala de audiências, mas disse que fotos do réu não poderiam ser tiradas.

Na audiência de quarta-feira, Reiner não usou o colete de prevenção a suicídio que tinha em sua aparição inicial no tribunal em 17 de dezembro. Reiner, 32, o terceiro dos quatro filhos de Rob Reiner, tem sido mantido sem fiança desde sua prisão horas depois de seus pais serem encontrados mortos em 14 de dezembro. Um porta-voz da família Reiner disse em uma declaração após a audiência de quarta-feira que "Eles têm a mais alta confiança no processo legal e não comentarão mais sobre questões relacionadas aos procedimentos legais."

Jackson, um ex-promotor de LA County, não deu nenhuma indicação dos planos para sua defesa. Ele disse que poucas horas após a prisão de Nick Reiner, ele e sua equipe receberam uma ligação sobre representá-lo. Ele não disse quem o chamou. "Largamos tudo", disse Jackson. "Nas últimas três semanas, dedicamos literalmente todas as horas acordados para proteger Nick e seus interesses. Investigamos este assunto de cima abaixo, de frente para trás."

Ele disse que eles permanecem "profundamente, profundamente comprometidos" com ele e disse: "Não estamos apenas convencidos; sabemos que o processo legal revelará os verdadeiros fatos."

O que aconteceu

Rob Reiner, 78, e Michele Singer Reiner, 70, foram mortos na madrugada de 14 de dezembro e foram encontrados no final da tarde, disseram as autoridades.

O médico legista do condado de LA disse em conclusões iniciais que eles morreram de "múltiplas lesões por objetos cortantes", mas não divulgou outros detalhes, e a polícia não disse nada sobre possíveis motivos. Os promotores disseram que ainda não decidiram se vão buscar a pena de morte para Nick Reiner.

Rob Reiner foi um diretor prolífico cujo trabalho incluiu alguns de filmes mais memoráveis dos anos 1980 e 90. Seus créditos incluíram Isto É Spinal Tap, Conta Comigo, Questão de Honra e Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro, durante cuja produção ele conheceu Michele Singer, uma fotógrafa, e casou-se logo depois.

Uma década atrás, Nick Reiner falou publicamente sobre suas lutas com vício e saúde mental depois de fazer um filme com seu pai, Being Charlie, que foi vagamente baseado em suas vidas.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

caso

Rob Reiner

filho

advogado

renúncia
