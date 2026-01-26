Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Adélia Prado sofre queda, passa por cirurgias e está hospitalizada em Minas

Estadão Conteúdo

A escritora Adélia Prado, 90 anos, está internada em um hospital de Divinópolis, em Minas Gerais, após sofrer uma queda doméstica na última segunda-feira, 19. A poetisa foi admitida com diagnóstico de fraturas de fêmur, cotovelo e punho e passou por duas cirurgias.

A informação foi divulgada à imprensa no domingo, 25. Adélia segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Judas Tadeu, "para acompanhamento e tratamento de complicações renais, permanecendo sob cuidados intensivos e monitorização contínua por equipe multiprofissional", informou a instituição ao Estadão.

Segundo o hospital, Adélia teve evolução satisfatória no pós-operatório imediato e novas informações serão divulgadas oportunamente.

Considerada uma das vozes mais singulares e populares da literatura brasileira, Adélia Prado completou 90 anos em 13 de dezembro. Mineira de Divinópolis, publicou seu primeiro livro, Bagagem, em 1976. Sua poesia transforma pequenas cenas domésticas em epifanias numa linguagem que aproxima o sagrado do comum.

Ao longo das últimas décadas, Adélia publicou poesia, prosa, memórias e reflexões espirituais, mantendo uma produção constante. Já venceu os prêmios Jabuti (1978), o Prêmio Machado de Assis (2024), o Prêmio Camões (2024), entre outros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA

ADÉLIA PRADO

QUEDA

CIRURGIAS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DICAS

Ingressos do BTS acabam em 40 minutos no México; veja como se preparar no Brasil

Shows no Brasil estão marcados para outubro de 2026, em São Paulo

26.01.26 23h07

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Novela Turca

Conheça Hande Erçel e Kerem Bürsin, casal que foi da novela turca para a vida real

Protagonistas viveram casal dentro e fora da novela "Será Isso Amor?"; saiba mais

07.02.25 16h00

PEGADINHA

BBB 25: Anitta e pai fingem ser dupla de confinados no reality e divertem participantes

A cantora Anitta é a primeira atração do ‘Show de Quarta’, que será realizado na noite desta quarta-feira

15.01.25 22h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda