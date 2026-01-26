Adélia Prado sofre queda, passa por cirurgias e está hospitalizada em Minas

A escritora Adélia Prado, 90 anos, está internada em um hospital de Divinópolis, em Minas Gerais, após sofrer uma queda doméstica na última segunda-feira, 19. A poetisa foi admitida com diagnóstico de fraturas de fêmur, cotovelo e punho e passou por duas cirurgias.

A informação foi divulgada à imprensa no domingo, 25. Adélia segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Judas Tadeu, "para acompanhamento e tratamento de complicações renais, permanecendo sob cuidados intensivos e monitorização contínua por equipe multiprofissional", informou a instituição ao Estadão.

Segundo o hospital, Adélia teve evolução satisfatória no pós-operatório imediato e novas informações serão divulgadas oportunamente.

Considerada uma das vozes mais singulares e populares da literatura brasileira, Adélia Prado completou 90 anos em 13 de dezembro. Mineira de Divinópolis, publicou seu primeiro livro, Bagagem, em 1976. Sua poesia transforma pequenas cenas domésticas em epifanias numa linguagem que aproxima o sagrado do comum.

Ao longo das últimas décadas, Adélia publicou poesia, prosa, memórias e reflexões espirituais, mantendo uma produção constante. Já venceu os prêmios Jabuti (1978), o Prêmio Machado de Assis (2024), o Prêmio Camões (2024), entre outros.