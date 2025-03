Acidente com ônibus escolar e carreta deixa 14 estudantes feridos no interior de São Paulo

Um acidente envolvendo um ônibus escolar e uma carreta deixou ao menos 14 estudantes feridos na Rodovia Prefeito Homero Correa Leite (SP-207), no sentido de Vargem Grande do Sul, em São José do Rio Pardo, interior paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, dois monitores também ficaram machucados.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, algumas vítimas foram socorridas ao Hospital São Vicente. Uma via da rodovia foi interditada preventivamente durante o período de atuação na ocorrência e, posteriormente, houve a liberação em ambos os sentidos.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) disse que o acidente foi registrado por volta das 7 horas da manhã. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foi enviado ao local para prestar assistência.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo continua acompanhando a ocorrência.

A SSP disse que a Polícia Civil investiga o caso. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o ônibus havia colidido contra a traseira da carreta. "Os motoristas dos veículos passaram pelo teste do etilômetro (bafômetro), que resultou negativo", disse a pasta.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pela Delegacia de São José do Rio Pardo, que requisitou perícia ao local e apura as circunstâncias dos acontecimentos.