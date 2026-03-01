Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ação no Rio de Janeiro propõe celebração da leitura e troca de livros

Estadão Conteúdo

Neste domingo, 1.º de março, a Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, vai receber a primeira edição do projeto Leituraço no Caribrejo, uma mobilização de leitura e circulação de livros em espaço público. O evento ocorre na altura do Posto 3, das 10 horas às 18 horas, e tem como objetivo transformar a praia em uma grande biblioteca a céu aberto.

Idealizada e produzida pela editora e produtora cultural Raquel Menezes, com parceria da Estante Virtual e patrocínio de editoras e instituições do setor, a ação cultural vai ocupar a orla com livros circulando entre banhistas, corredores e famílias, propondo uma pausa simples: sentar na areia, abrir um livro e curtir o momento.

Menezes conta que a inspiração para o projeto veio das "reading parties" que têm acontecido pelo mundo. "Sempre levei livros para a praia e percebi que não estou sozinha: ler à beira-mar é quase um gesto coletivo, um movimento silencioso de muita gente", conta. "Então pensei: por que não fazer da praia, um espaço tão democrático, o nosso ponto de encontro no Rio?"

Na programação estão os autores Clara Alves, André Carvalhal e Juan Julian e a criadora de conteúdo literário Erika Neves, do Erika Lendo, que participam dialogando com o público e em contação de histórias.

Um dos eixos centrais é a ação de troca voluntária de livros, na qual qualquer pessoa poderá levar exemplares de sua própria estante e trocá-los por outros títulos disponibilizados pelas editoras e pelo acervo compartilhado durante o evento. A iniciativa reforça o livro como um bem cultural vivo, que circula e conecta pessoas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA/RJ/Leituraço no Caribrejo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas

28.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

EITA!

Fernanda Campos recusa R$ 100 mil para gravar pornô com Kid Bengala: "Tenho medo"

A musa ficou conhecida após caso com Neymar e afirmar que ele durou apenas 6 minutos na cama. “Eu esperava muito mais por ele ser da Seleção, né?”

19.11.24 8h06

FAMOSOS

Após golpe milionário, Manoel Gomes perde fortuna e mora de favor

O cantor viralizou no Brasil com a música “Caneta Azul” e chegou a receber cerca de R$ 200 mil mensalmente

27.02.26 21h11

SEPARADOS?

João Lucas abre o jogo sobre suposto fim de casamento com Sasha Meneghel: 'Distante'

Nas mídias sociais, alguns fãs do casal notaram que os dois não estariam "tão próximos" como antigamente

27.02.26 17h36

CULTURA

Memórias, história e cultura navegam em 'Esse rio é minha rua', de Ruy Antônio Barata

Livro de estreia desse filho do saudoso poeta Ruy Barata será na sexta-feira (6), às 18h, no Complexo dos Mercedários, no Centro Histórico de Belém

01.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda