Ação no Rio de Janeiro propõe celebração da leitura e troca de livros

Neste domingo, 1.º de março, a Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, vai receber a primeira edição do projeto Leituraço no Caribrejo, uma mobilização de leitura e circulação de livros em espaço público. O evento ocorre na altura do Posto 3, das 10 horas às 18 horas, e tem como objetivo transformar a praia em uma grande biblioteca a céu aberto.

Idealizada e produzida pela editora e produtora cultural Raquel Menezes, com parceria da Estante Virtual e patrocínio de editoras e instituições do setor, a ação cultural vai ocupar a orla com livros circulando entre banhistas, corredores e famílias, propondo uma pausa simples: sentar na areia, abrir um livro e curtir o momento.

Menezes conta que a inspiração para o projeto veio das "reading parties" que têm acontecido pelo mundo. "Sempre levei livros para a praia e percebi que não estou sozinha: ler à beira-mar é quase um gesto coletivo, um movimento silencioso de muita gente", conta. "Então pensei: por que não fazer da praia, um espaço tão democrático, o nosso ponto de encontro no Rio?"

Na programação estão os autores Clara Alves, André Carvalhal e Juan Julian e a criadora de conteúdo literário Erika Neves, do Erika Lendo, que participam dialogando com o público e em contação de histórias.

Um dos eixos centrais é a ação de troca voluntária de livros, na qual qualquer pessoa poderá levar exemplares de sua própria estante e trocá-los por outros títulos disponibilizados pelas editoras e pelo acervo compartilhado durante o evento. A iniciativa reforça o livro como um bem cultural vivo, que circula e conecta pessoas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.