Academia Paraense de Cinema nasce para fortalecer audiovisual amazônico

A Academia Paraense de Cinema, uma iniciativa fundada pelos pesquisadores Marco Antonio Moreira e Luzia Álvares, será lançada oficialmente no dia 18 de dezembro, a partir das 19h, no Cine Líbero Luxardo, em Belém. O projeto visa fortalecer o audiovisual amazônico, através da preservação da história, valorização de profissionais locais e ações formativas e críticas.



A proposta central da Academia é reconhecer filmes, profissionais, técnicos e a crítica cinematográfica. Segundo Marco Antonio Moreira, pesquisador, professor de cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA) e fundador da Academia, a iniciativa também pretende “criar espaços de exibição de obras paraenses e ações voltadas à preservação e à memória do audiovisual local, consolidando a Academia como um ponto de convergência para o setor”.



Propósito e Atuação da Academia

A Academia surge para dar novo fôlego à história e à produção contemporânea do cinema paraense. Para isso, suas ações incluem:

Preservação da memória audiovisual;

Apoio a projetos de restauração;

Incentivo a editais e políticas de fomento;

Criação de prêmios e selos de qualidade;

Ampliação do acesso do público a obras paraenses;

Estímulo ao debate crítico e acadêmico sobre o audiovisual amazônico.

Homenagem a Pedro Veriano

Em um reconhecimento à sua significativa contribuição para a cinefilia no Pará e para a formação de espectadores e estudiosos ao longo de décadas, o crítico e pesquisador Pedro Veriano será o patrono da Academia Paraense de Cinema.



Programação de Lançamento

A cerimônia de lançamento, aberta ao público, ocorrerá das 19h às 19h20. Nela, os fundadores Marco Antonio Moreira e Luzia Álvares apresentarão as diretrizes, propostas e ações da iniciativa, reforçando o compromisso com a valorização do cinema paraense e a homenagem a Pedro Veriano.



Na sequência, entre 19h20 e 20h50, será exibido o clássico “Em Busca do Ouro”, de Charles Chaplin, em uma versão 4K. Esta sessão especial do Cine Líbero Luxardo celebra os 100 anos do filme. Os ingressos para esta exibição custam R$12, com meia-entrada disponível por R$6.



A programação será encerrada com um debate, programado para ocorrer das 20h50 às 21h50, que buscará ampliar a reflexão sobre a obra e o cinema paraense.