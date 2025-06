Academia de Letras de Belém celebra o dia do Meio Ambiente no Sesc Ver-o-Peso

Os amantes da literatura paraense têm um encontro marcado nesta terça-feira (3) em Belém, com uma programação especial que promete encantar o público. A edição deste mês do Projeto Terças Culturais — iniciativa do Sesc Ver-o-Peso em parceria com a Academia de Letras de Belém (Albel) — terá homenagens, música e poesia, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Sarau une arte e conscientização ambiental

O tema desta edição é "Meio Ambiente", em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). O sarau vai além do entretenimento, propondo uma reflexão sobre a preservação da natureza amazônica, tão vital para o Pará e para o Brasil. As performances autorais do evento trazem olhares sensíveis e críticas necessárias sobre a relação entre sociedade e meio ambiente.

Democratização da literatura local

Rui do Carmo, presidente da Albel, destaca que o evento reforça o compromisso da Academia em levar a literatura contemporânea de Belém ao grande público:

"Nosso povo só ama o que conhece. É preciso dar visibilidade à nossa arte para que ela seja valorizada", afirma.

Homenagens a grandes nomes da literatura paraense

Quatro escritores serão celebrados na noite: Zenilde Soares, Ana Selma, Magnólia Neves e Márcio Muniz, reconhecidos por suas contribuições à cena literária local. "Essa homenagem é um ato de respeito ao trabalho que esses autores vêm construindo", explica Rui.

Parceria que forma novos leitores

A colaboração entre Sesc e Albel já rende frutos há dois anos, com atividades mensais que fortalecem a formação de leitores na capital. "Essa jornada nos permite levar a arte literária a mais pessoas", comemora o presidente da Academia.

Preparativos para a COP 30

O sarau também chama atenção para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que Belém sediará em 2025. "Será uma grande festa, mas também um clamor pela conscientização ambiental", adianta Rui.

Serviço

Data: 3 de junho (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Sesc Ver-o-Peso (Belém/PA)

Entrada: Gratuita

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)