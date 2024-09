Arte Pará: artistas reproduzem a vida na periferia em forma de arte

A pintura, a fotografia e arte digital de Dias Júnior, 29 anos, Guy Veloso, 54 anos e GC Arte, 29 anos, se transformam em realidade das periferias e em manifestações populares. Nesta edição, os leitores de O Liberal vão conhecer um pouco mais desse trio, que compõe o time do 41º Arte Pará, que tem abertura no próximo dia 3 de outubro, na Casa das Onze Janelas. O projeto é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, e realizado pela Fundação Romulo Maiorana (FRM).

Dias Júnior utiliza a técnica de tinta a óleo para expressar sua visão de mundo, baseada no seu contexto de vida. “Eu sou um jovem negro, periférico, que veio do interior para estudar artes na capital e todo esse universo amazônico, negro e crítico molda minha arte”, destaca o artista. Ele exemplifica com sua produção “Garis, Realidades e a violência normalizada”.

A relação do artista com o Arte Pará iniciou com o convite que teve para participar do “Rotas Brasileiras “, em São Paulo, mas é a primeira vez que o artista expõe sua obra no salão. Nessa estreia, o artista vai apresentar a série “Rostos” com a técnica tinta a óleo, mas tendo o papel como suporte. A série propõe o debate de temas como representatividade, aceitação, racismo e dentre outras questões relacionadas ao contexto amazônico.

"Nesse sentido, a série ressalta a importância de falar sobre autoafirmação nortista, em especial, periférica e interiorana. Porque em âmbito nacional, o norte é a região mais marginalizada e "exotizada" do país, por isso, as obras representam pessoas que lembram parentes, amigos, vizinhos ou algum rosto reconhecível mesmo que o espectador nunca tenha visto a pessoa que está na pintura. Assim, o observador pode encontrar beleza no seu semelhante e em si próprio, trazendo aquela reflexão de auto aceitação e autocuidado enquanto cidadãos amazônicos’, explica o artista.

Sobre a importância do Arte Pará, Dias Junior diz que é necessário, pois se trata de um "holofote" para artistas da Amazônia terem projeção nacional. “Ele, cada vez mais, faz chegar a arte nas pessoas, para mim é uma grande honra estar no Arte Pará e poder incentivar novos artistas negros do interior e da periferia a fazer arte. Estar no salão é muito gratificante, principalmente, por saber que a minha mensagem será passada”, pontua.

Na mesma pegada atua GC Arte, que também é a primeira vez que participa do Arte Pará. Ele conta que desde 2023 vem elaborando trabalhos com arte digital e impressa em tecido, os quais vêm consolidando sua carreira. “Nesse período muitas coisas aconteceram, mas posso focar em algumas que foram bem importantes, como a Exposição "Amazon Futurismo Paraense" que criei especialmente para o lançamento da Bienal das Amazônias, a exposição ocorreu no Museu da UFPA, dentro da "III Convenção das Themônias". Participei da Obra "Insurgência Cultural" na exposição presencial "The Democracy Project" em Manhattan- NY, no Carnegie Hall”, fala o artista sobre a trajetória.

Para o Arte Pará deste ano, ele vai apresentar três obras: Kumu Cyberpunk, Xamanic e Pajé Afropunk, que são retratos artísticos e fictícios de Pajés. As artes foram baseadas no artigo “O legado afro-indígena aos curadores da Pedreira: pajelança em processos criminais em Belém do Pará” de Antonio Maurício Dias da Costa e Juliana dos Santos Carvalho.

O artigo analisa denúncias de "exercício ilegal da medicina" em práticas afro-religiosas na Pedreira, Belém. Foca na repressão policial às artes de cura religiosa, chamadas de "pajelança" em processos criminais de 1929, 1930 e 1933.

"Essa é minha primeira vez no Arte Pará, eu estou super empolgado e muito agradecido com a oportunidade. Fiquei bastante feliz também de ver mais dois artistas do Jurunas junto comigo, Bárbara e Igor, isso me dá muita energia para estar com corpo e alma presente. Nesse espaço tão importante”, pontua GC.

Sobre a importância do Arte Pará, o artista explica que se trata de um projeto importante tanto para o cenário local quanto nacional, uma vez que dá visibilidade para os artistas locais, que conseguem expor ao lado de artistas de várias regiões, o que ajuda no reconhecimento.

“Além disso, o evento valoriza a diversidade cultural, misturando tradições amazônicas e brasileiras, e promove um intercâmbio legal entre artistas e críticos incentivando a inovação. Outro ponto é que o Arte Pará aproxima o público da arte contemporânea e, com mais de 40 edições, já faz parte da história das artes no Brasil, preservando a cultura amazônica e colocando a gente nas discussões mais atuais”, completa o artista.

O fotógrafo Guy Veloso, 54 anos, tem como assunto primordial no seu trabalho, a religião brasileira em suas matizes, embora também documente, em menor constância, festas populares, em especial o carnaval. Ele já participou, no mínimo, uma dezena de vezes do Arte Pará; sendo que em 2014 como homenageado, em uma exposição na Casa das 11 Janelas, dividindo a galeria com peças de Pierre Verger.

Este ano, Guy Veloso vai participar do Arte Pará com quatro fotografias do Círio de Nazaré. “ O Arte Pará deu visibilidade a muitos artistas locais, contribuindo também com a formação de público”, reflete o fotógrafo.

De formação acadêmica em Direito, Guy Veloso é fotógrafo desde 1988 com publicações e mostras nacionais e internacionais. Participou da 29ª Bienal de São Paulo/2010 e da 4th Biennial of the Americas, Denver-Estados Unidos/2017. Foi curador-geral de fotografia contemporânea na 23ª Bienal Europalia, Bruxelas-Bélgica/2011. Obras em Museus: Essex Collection of Art from Latin America, Colchester-Inglaterra, entre outros.

Arte Pará

Maior projeto de arte do Norte do país, o Arte Pará traz para a edição 2024, o tema “Um Norte [transcursos – caminhos]” com curadoria da artista Nina Matos. Na edição deste ano, o formato será de uma mostra com a participação de 20 artistas paraenses convidados e uma sala especial para o artista homenageado, o fotógrafo Luiz Braga, na Casa das Onze Janelas.