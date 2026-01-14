Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

A que horas começa o 'BBB 26' nesta quarta, 14?

O BBB 26 teve seu início oficial na segunda-feira, 12. Na ocasião, o público conheceu todos os participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos

O Liberal
fonte

Dois Camarotes do BBB 26 nesta segunda-feira, 12 (Globo/ Beatriz Damy)

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) agitou a casa na noite de terça-feira, 13 de fevereiro, com exibição dos destaques prevista para esta quarta-feira, 14, na TV Globo. O ator Henri Castelli, participante do reality, enfrentou crises convulsivas durante a disputa. A edição de hoje irá ao ar em um horário atípico após o Cinema Especial.

O BBB 26 teve seu início oficial na segunda-feira, 12. Na ocasião, o público conheceu todos os participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos. Nesta quarta-feira, o programa exibirá os principais momentos do dia.

A Prova do Líder de resistência iniciou na noite de terça-feira. Enquanto os participantes do reality da Globo enfrentavam a disputa, os candidatos da Casa de Vidro seguiam confinados no Quarto Branco.

Horário Diferente na Programação da Globo

A edição desta quarta-feira, 14, do BBB 26 está programada para ir ao ar às 23h30. A exibição ocorrerá após o Cinema Especial, que apresentará o filme Elvis. O longa-metragem, estrelado por Austin Butler, tem provável início às 21h20.

Este é um horário atípico para o programa. Geralmente, o reality show costuma começar depois do capítulo da telenovela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o BBB inicia a sua transmissão após o programa Fantástico, em torno das 23h.

Saúde de Henri Castelli Preocupa no BBB 26

O ator e participante do BBB 26, Henri Castelli, passou mal após retornar ao reality show. Ele teve uma nova convulsão horas depois de uma primeira crise, que ocorreu na manhã desta quarta-feira. O incidente gerou preocupação.

Castelli sentiu-se indisposto pela primeira vez durante a Prova do Líder. A disputa havia começado na noite de terça-feira, 13. Após o ocorrido, ele foi prontamente socorrido pela equipe e precisou ser levado para o hospital.

