A música 'Chega e Senta', de John Amplificado, chega ao primeiro lugar nas plataformas musicais

O pernambucano John Amplificado foi pego de surpresa, na última semana, quando seu novo trabalho 'Chega e Senta', lançado no inicio do mês, virou hit nas redes sociais. Tudo aconteceu depois que o cantor Henrique, da dulpa com Juliano, publicou um vídeo cantando a música do nordestino, o que serviu como divulgação para a canção do artista. Agora a música está no topo das plataformas digitais de música no Brasil.

Além de Henrique, outras celebridades também publicaram vídeos cantando o mais novo hit. A comediante Gkay comentou que passa o dia distraída, porque não consegue tirar a música da cabeça.

No último domingo, 15, John foi até o seu perfil no instagram para agradecer a conquista da sua música estar no top 50 Brasil do Spotify. "Obrigado a cada um de vocês! Nem sei como agradecer", disse o cantor.

Confira o clipe de 'Chega e Senta'.