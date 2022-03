A maturidade da mulher moderna entra em pauta e sem censura

A atriz Andréa Beltrão, em "Um Lugar ao Sol", vem contagiando o público com a personagem Rebeca com questões que por muito tempo foram e ainda são tabus para a sociedade. E para tratar um pouco sobre esse cenário, oliberal.com conversou com a jornalista e produtora cultural Adelaide Oliveira sobre estas questões que as mulheres de 50 se identificam.

Adelaide Oliveira diz que a novela é dos formatos televisivos mais democráticos e com super penetração em diversos públicos. "Eu sou noveleira. Eu acompanho e gosto muito da novela e a Rebeca é a personagem mais rica, pois me identifico com algumas questões, alguns assuntos que ela coloca no dia a dia", destaca a jornalista.

Tratar de assuntos, que há menos de 10 anos eram tabus, em um horário nobre da maior emissora do país é uma grande conquista para a jornalista. Ela ressalta que assuntos que dizem respeito ao corpo e ao prazer feminino sempre causam incômodo e estranheza.

"E no momento que a Rebeca divide questões com a amiga, com a filha e com a terapeuta é libertador, pois é uma mulher que está descobrindo o prazer. Ela vem de um casamento que já estava fracassado e que ela insistia até chegar o momento que ela descobre que pode ter prazer sozinha. Quantas mulheres demoram tanto para essa descoberta. Descoberta para o auto prazer, a masturbação. Isso não é crime e não está fazendo mal a ninguém, pelo contrário, fazendo bem a ela mesma", pontua Adelaide.

Falar do assunto é bom e as mulheres começam a se perceber e se permitir e buscar o prazer. Uma das pautas da personagem é sobre a separação do marido para se relacionar com um homem mais jovem. Para Adelaide, esse formato de relacionamento só gera incômodo por envolver uma mulher, pois quando se trata de um homem se relacionar com mulheres mais jovens, o tratamento é outro.

“Só gera incômodo em relacionamento envolvendo pessoas mais novas quando a mais velha é mulher. As pessoas não criam caso quando um homem de 60 anos se envolve com uma mulher mais jovem. No máximo criam burburinho, mas não causa desconforto para o homem”, destaca.

Dos assuntos que Adelaide mais gosta é quando a personagem trata sobre questões profissionais. Rebeca trabalha no ramo da moda, que é um campo de atuação que envolve a imagem. Assim como a personagem, a jornalista diz que se enxerga bastante quando o assunto é tratado.

“Nesse meio, ocorre uma exigência muito maior com a mulher. Muitos de nós somos substituídas simplesmente pela questão da imagem”, destaca a jornalista. Outro ponto de interesse por parte da telespectadora é com relação a menopausa, pois é um momento em que ocorre mais um processo de transformação na vida da mulher, onde os hormônios são alterados e a mulher passa por muitas mudanças.

Adelaide Oliveira é jornalista, produtora cultural, mestra em arte. Atua em projetos culturais, foi presidente da Funtelpa.