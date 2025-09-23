Capa Jornal Amazônia
‘A Hora do Mal’: Terror ‘mais comentado do ano’ vai ganhar spin-off, diz diretor

A informação foi divulgada em entrevista à revista Fangoria

Estadão Conteúdo
fonte

Filme A hora do mal (Reprodução / Instagram @zcregger)

O diretor Zach Cregger, responsável pelo filme de terror A Hora do Mal, confirmou que está desenvolvendo um spin-off focado na personagem Tia Gladys, interpretada por Amy Madigan. A informação foi divulgada em entrevista à revista Fangoria, em que o cineasta garantiu que o projeto já está em negociação com a Warner Bros.

"É real e eu venho conversando com a Warner sobre isso. Existe uma história e estou bastante animado. Não é conversa fiada", afirmou Cregger.

Spin-off de Tia Gladys

Segundo o diretor, a ideia de criar uma prequel para Tia Gladys já existia antes mesmo da estreia de A Hora do Mal. A personagem, uma especialista em ocultismo com grande talento para o mal, teve parte de sua história cortada durante o desenvolvimento do longa, mas que agora será explorada na produção derivada.

O sucesso de A Hora do Mal nas bilheterias, com arrecadação superior a 260 milhões de dólares mundialmente, confirmou o interesse dos estúdios em continuar a narrativa. No entanto, Cregger ressalta que já estava preparado para desenvolver o spin-off independentemente do desempenho comercial do filme.

Próximos projetos

Além do spin-off de Tia Gladys, Zach Cregger está à frente do reboot de Resident Evil, adaptação da famosa franquia de jogos de terror da Capcom. Ele adiantou que o longa terá personagens originais, sem repetir as histórias já contadas nos games.

"É fiel à essência dos jogos, mas com uma história diferente. Não vou contar a história do Leon, porque a história dele já é contada nos games. Sou o maior fã dos jogos, então estou contando uma história que é uma carta de amor aos games e segue as regras deles", explicou o diretor.

Cultura
