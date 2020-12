'A Fazenda' omite percentual de votos dos finalistas e web protesta: 'manipulação'

A roça de “A Fazenda 2020”, que consagrou os dois primeiros finalistas do programa da TV Record, causou polêmica na web.

Isso porque, um pouco antes de anunciar o primeiro peão salvo na roça e, consequentemente, primeiro finalista, o apresentador Marcos Mion informou que só iriam divulgar o percentual da pessoa eliminada.

Não demorou muito para que os fãs do reality acusassem a emissora e o diretor do programa, Rodrigo Carelli, de estarem manipulando os resultados. Por volta de 01h05 desta terça-feira (15), a hashtag "Carelli" aparecia em 14º lugar dos assuntos mais falados no Twitter e "manipulação" em 20º.

A record mais uma vez sem credibilidade e manipulação com os telespectadores 🤡 — Felipe Dias (@Lipe_dias) December 15, 2020

Eu também acho que o Carelli passou pano pro Biel, devido a porcentagem da Jojo que deve ter batido os 60% — Fabio. (@MSony87) December 15, 2020