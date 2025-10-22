'A Fazenda': Como foi a formação Roça e quem disputa a Prova do Fazendeiro?

Um peão já está confirmado na berlinda, enquanto outros três disputam a chance de escapar na prova desta quarta-feira, 22 A formação da quinta Roça em A Fazenda 17, na noite de terça-feira, 21, trouxe de volta velhas mágoas e colocou à prova as alianças dentro da casa. Em uma votação tensa e repleta de reviravoltas, o jogo ganhou novos rumos após uma sequência de decisões que misturaram estratégia e acerto de contas.

O Lampião do Poder foi decisivo mais uma vez. Vencedores da Prova de Fogo, Shia Phoenix e Luiz Mesquita precisaram escolher entre o prêmio de R$ 10 mil e os poderes secretos. Shia ficou com os pergaminhos e decidiu reter o Poder da Chama Branca, entregando o Laranja para Michelle Barros. Fazendeiro da semana, Matheus Martins surpreendeu os colegas ao colocar Saory Cardoso direto na Roça. "Me senti traído por uma pessoa que considerava amiga", justificou.

Em seguida, os poderes do Lampião foram revelados. Michelle, com o pergaminho Laranja, transferiu o peso da votação da sede para Rayane Figliuzzi e Duda Wendling, que estavam na Baia. Já Shia usou o poder Branco para se proteger e garantir a imunidade da jornalista.

Nizam Hayek acabou sendo o mais votado da noite, com 11 indicações, e escolheu Michelle para acompanhá-lo na berlinda. No Resta Um, Tâmires Assìs foi a última a sobrar e completou o trio da semana. Antes de encerrar a formação, ela ainda vetou Nizam da Prova do Fazendeiro.

Nesta quarta-feira, 22, Michelle, Saory e Tâmires se enfrentam na disputa, que definirá quem escapa da Roça e assume o comando da sede.