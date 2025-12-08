Capa Jornal Amazônia
'A Fazenda 17: Fabiano Moraes vence a Prova do Lampião

Estadão Conteúdo

Nesse domingo, 7, ocorreu a última Prova do Lampião desta temporada de A Fazenda. Fabiano Moraes ganhou a dinâmica, que tem vantagens exclusivas, e os peões Kathy Maravilha, Duda Wendling e Toninho Tornado foram para a baia.

O poder que Fabiano ganhou foi escolhido por meio de uma votação do público: ele poderá repassar todos os votos que um peão recebeu para outro (incluindo os próprios votos).

Para os peões da baia, a desvantagem é que um deles será escolhido diretamente para a Roça da semana. Os participantes mais lentos na Prova do Lampião são os que compõem a baia da semana.

Todos os participantes da edição, exceto o Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, disputaram a Prova do Lampião. Esta foi a última vez que a dinâmica foi realizada na 17ª edição, que entra em sua fase final.

O desafio foi feito em baterias por meio de um sorteio, com Walério, Toninho e Duda na primeira bateria e Saory, Fabiano e Kathy na segunda. Os três piores "tempos de prova" comporiam a baia, e o melhor tempo ganharia a dinâmica.

A prova consistia em encher tubos com água por meio de um balde até que uma chama (um objeto dentro dos tubos) saísse. Os participantes deveriam fazer isso suspensos em uma tirolesa.

Fabiano poderá utilizar o poder da chama nessa terça-feira, 9, quando será realizada a votação para a Roça da semana. Dos quatro peões indicados para a eliminação, três realizarão a Prova do Fazendeiro, em que o ganhador terá vantagens exclusivas e escapará da berlinda.

Palavras-chave

TV

A FAZENDA

PROVA DO LAMPIÃO
Cultura
.
