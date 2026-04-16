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'A Conquista de Aegon': Conheça a história do novo filme de 'Game of Thrones'

Na história contada nos livros de Martin, a família Targaryen chega a Westeros fugindo da destruição de Valíria, então maior civilização do mundo conhecido no universo de Gelo e Fogo

Estadão Conteúdo
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"Game of Thrones" foi adpatada e produzida pela HBO de 2011 a 2019 (Divulgação/HBO)

O primeiro filme ambientado no universo de As Crônicas de Gelo e Fogo, da série Game of Thrones, recebeu o título provisório de Game of Thrones: Aegon's Conquest, conforme anunciado pela Warner Bros. na última terça-feira, 14, na CinemaCon. Com isso, o estúdio confirma que o longa-metragem vai contar a história do período conhecido nos livros de George R.R. Martin como A Conquista de Aegon.

A passagem diz respeito à chegada dos primeiros membros da família Targaryen a Westeros e à unificação dos territórios conhecidos como Os Sete Reinos sob o Trono de Ferro. Isso acontece cerca de 300 anos antes dos eventos da primeira temporada de Game of Thrones, e é relatado no livro Fogo & Sangue - Volume 1 (Suma).

O que é a Conquista de Aegon?

Na história contada nos livros de Martin, a família Targaryen chega a Westeros fugindo da destruição de Valíria, então maior civilização do mundo conhecido no universo de Gelo e Fogo.

Dominada por magia e habitada por muitos dragões, a cidade cai em ruínas e os Targaryen, que passam longe de estar entre as famílias mais ricas e poderosas, conseguem se salvar graças à visão de Daenys, a Sonhadora, que previu a Perdição de Valíria 12 anos antes de seu acontecimento. É por seu aviso que a família foi capaz de fugir para Pedra do Dragão e sobreviver.

Tudo isso acontece um século antes da Conquista. Neste período, os Targaryen se estabelecem em Pedra do Dragão e a família continua crescendo.

Mas a família começa a expandir e se firmar como grande e poderosa após Aegon, o Conquistador, e suas esposas-irmãs, Rhaenys e Visenya. Então um jovem cavaleiro do dragão Balerion, o Terror Negro, Aegon voltou seus olhos para as terras de Westeros por ambição política, sobretudo após um conflito com o rei da região conhecida como Terras da Tempestade, que terminou com um de seus aliados com as mãos decepadas.

O que haverá no filme?

Ainda não há detalhes sobre o filme, cujo roteiro está sob a responsabilidade de Beau Willimon, mas o que acontece durante a Conquista são, basicamente, inúmeros conflitos que terminam com a vitória dos Targaryen.

Antes dessas guerras, cada uma das sete regiões de Westeros existia de forma independente, e havia sete reis, um para cada território. Após isso, os reis se tornaram Senhores, e todos passaram a responder a Aegon e seus sucessores.

Aegon e suas esposas-irmãs eram cavaleiros de dragões, e usavam o medo que a população comum sentia das criaturas cuspidoras de fogo para negociar a rendição dos territórios. Aegon montava Balerion, o Terror Negro; Rhaenys montava Meraxes; e Visenya montava Vhagar - montaria de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) em A Casa do Dragão.

É no fim das Guerras da Conquista que nasce um grande símbolo de Game of Thrones: Aegon constrói o Trono de Ferro, feito com as espadas derretidas de todos os seus novos súditos que se renderam.

O filme não tem previsão de lançamento.

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