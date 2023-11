Artista paraense Marina Morais lança single autoral e começa nova fase na carreira

Ao longo dos anos, a artista paraense Marina Morais foi se descobrindo e se expressando artisticamente. Amante da música, ela canta desde pequena. Marina também começou cedo a fazer trabalhos como modelo, entretanto, é em cima dos palcos e acompanhada por uma guitarra que ela se sente em casa. Há mais de 10 anos presta tributo a bandas e cantores que admira por meio de conjuntos, como Marina & Os Leones; EmoVive e Marina Morais Rock Show em eventos pela noite paraense. Agora, toda a experiência e a energia em cima do palco foi direcionada para um só objetivo: a carreira autoral.

A faixa “Não sei mais” foi a escolhida para inaugurar essa nova fase. O single ficará disponível nas plataformas de streaming a partir desta sexta-feira (10/11), às 12h. A canção, produzida pela Budokaos Records, nasceu há cerca de um ano, fruto de uma relação amorosa não tão bem sucedida. Marina misturou referências e experiências em um processo interno que transformou toda a dor sentida em inspiração para lançar a faixa para o mundo.

“Foi um grande exercício de autoconhecimento artístico, de descobrir qual era a minha verdadeira voz, e se tornou algo muito profundo e pessoal. A minha identificação com o rock como vertente principal, e a necessidade de colocar a força dos instrumentos e distorções em cada elemento que íamos adicionando, foi o ponto principal pra deixar a música com a intensidade do sentimento que ela foi criada”, declara a artista.

Marina, agora também compositora, segue explorando de várias formas a relação com a música. “Marina & Os Leones é a minha persona mais versátil, que varia entre pop, reggae, reggaeton e brasilidades, onde consigo mesclar também minhas raízes regionais. Com EmoVive e Rock Show fazemos leituras do rock, que carrego como minha principal vertente. É sempre meu ponto de partida, o que faz meu coração bater mais forte, que reflete inclusive na minha personalidade e estilo. Como DJ, atuo de forma mais independente tocando, cantando quando necessário e colocando minha vibe nas batidas de house. Juntando tudo isso construo minha identidade artística”, destaca Marina.

A carreira autoral de Marina Morais nasce desta união de influências e referências. O rock, embora seja a vertente principal da artista, nortea o caminho e o estilo da artista, mas a experiência na noite faz surgir também a vontade de trabalhar com outros estilos, construindo assim uma identidade única, numa levada glam-rock que flerta com o pop e os ritmos latinos que tanto compõem o DNA musical da região Norte do Brasil.