62º Circular Campina Cidade Velha celebra Mês do Patrimônio em Belém

Evento terá neste domingo (2) programação em mais de 30 espaços do Centro Histórico da capital paraense

Circular levar para os espaços do Centro Histórico de Belém a proposta de descobertas culturais, como na Feira Jenipapo da Casa Mairí ( Foto: Foto: Otávio Henriques / Divulgação Circular )

Que tal aproveitar o primeiro domingo de agosto cultivando arte, memória, música, gastronomia e educação patrimonial nos bairros da Campina, da Cidade Velha e do Reduto, em Belém? A 62ª edição do Circular Campina Cidade Velha, em Belém, convida para um domingo especial. O evento será realizado no próximo domingo (2), com atividades gratuitas e pagas das 8h às 20h, conforme o funcionamento de cada local.

Mais de 30 espaços culturais, históricos, gastronômicos e criativos estarão abertos nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto. O projeto é uma oportunidade de redescobrir o Centro Histórico de Belém, valorizando seu patrimônio arquitetônico, artístico, cultural e humano.

A iniciativa conta com patrocínio do Banco da Amazônia, por meio da Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal, além da Alubar. A Universidade Federal do Pará (UFPA), via Fórum Landi e Complexo dos Mercedários, oferece apoio institucional.

Novidades e roteiros de patrimônio

Quatro novos espaços integram o circuito nesta edição. A Alubar abre as portas da Casa Rosada, na Cidade Velha, para visitas guiadas sobre sua arquitetura e história, com a participação do professor Michel Pinho.

A Casa Igara, também na Cidade Velha, estreia com café regional amazônico, oficina de miriti com o mestre Francelino e feira criativa. O Boca da Terra retorna com uma vivência de alimentação viva e conexão com a natureza, enquanto a Chamma da Amazônia convida para uma imersão sensorial em fragrâncias amazônicas.

Pela manhã, o público poderá participar do tradicional Roteiro Geo-Turístico da UFPA, dedicado ao bairro da Campina e em homenagem ao Mês do Patrimônio. A saída será da avenida Portugal, em frente ao antigo espaço do bondinho, em parceria com o projeto Perifa.Doc.

No Circular deste domingo (2), o público poderá conhecer a Biblioteca Fran Paxeco, do Grêmio Literário Português, no bairro da Campina (Foto: Otávio Henriques / Divulgação Circular)

Neste percurso, será possível conhecer a Biblioteca Fran Paxeco, do Grêmio Literário Português, visitar a maquete do Centro Histórico no Fórum Landi, na Praça do Carmo, ou participar de uma visita guiada na Capela Pombo, na Campina, ainda em processo de restauro. Horários e endereços podem ser consultados no site projetocircular.org e no Instagram @circularcampinacidadevelha.

O patrimônio imaterial também ganha destaque. O Circuitinho Circular, para crianças, realiza um percurso educativo pelo Ver-o-Peso. A Casa Igara oferece oficina com o mestre Francelino sobre a arte do miriti, e o Instituto Letras que Flutuam promove oficinas de abertura de letras, saber amazônico preservado por seus mestres.

Complexo dos Mercedários: polo de atividades

O Complexo dos Mercedários, da UFPA, será um dos principais polos, com atividades ao longo de todo o dia. Além das visitas guiadas ao conjunto arquitetônico e da ação coletiva de pintura de azulejos, o público visitará a exposição “Terra Incógnita, notas amazonianas” e participará de visitas mediadas na Galeria de Arte da UFPA.

Duas apresentações da Escola de Música da UFPA marcam presença: “Violão em Chamas”, com o professor Lucas Imbiriba, pela manhã, e o concerto “O Cantochão dos Mercedários”, à tarde. O espaço também sedia o encerramento do Circuitinho Circular com uma roda de carimbó, contação de histórias, sessão de autógrafos com escritoras mirins, feira de impressos, artesanato, gastronomia e ações de promoção da saúde.

Artes, exposições e economia criativa

Diversas exposições estarão em cartaz no circuito. No Centro Cultural Banco da Amazônia, estão as mostras “Trabalhadores”, de Sebastião Salgado; “Futebol – Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia”; “Povos Amazônicos Não Morrem, Viram Semente”, de Rafael Prado; e “Floresta Encantada”, do duo VJ Suave.

O Fórum Landi recebe o último dia da exposição “Amazônia Violada”, do artista plástico Jó Sales. No Sesc Ver-o-Peso, podem ser conferidas a III Mostra Tekó – Arte, Território e Retomada e Curto-Circuito – O Lugar e o Não-Lugar. O Sistema Integrado de Museus e Memórias da Secult mantém abertas exposições no Forte do Presépio, Museu de Arte Sacra, Casa das Onze Janelas, Museu do Estado do Pará, Museu da Imagem e do Som e Memorial Amazônico da Navegação.

As famílias encontram opções infantis. O Sesc Ver-o-Peso promove atividades recreativas e teatro para crianças. A Rádio Margarida apresenta o espetáculo “Dona Árvore e o Passarinho”, abordando educação ambiental e cuidado com a natureza.

Na economia criativa, destaque para o retorno da Jenipapo – Feira de Arte Gráfica, na Casa Mairí, reunindo mais de 45 artistas visuais, ilustradores, quadrinistas, gravuristas e editoras independentes. Feiras de artesanato, design autoral, gastronomia e produtos amazônicos movimentam espaços como o Ateliê Jupati (ICA-UFPA), o Cabide Collab, a Casa Igara, os Mercedários e o Centro Cultural do Bené.

Experiências gastronômicas e musicais

Além das atrações culturais, o público poderá aproveitar opções de gastronomia e música ao longo de todo o domingo no Centro Histórico. Confira a programação:

Gastronomia

Casa do Fauno – almoço;

Bistrô Café Club – almoço;

Purão Vegano – almoço vegano;

Hun Caboco – cozinha contemporânea amazônica e apresentação de Floriano Santos, das 12h30 às 14h30;

Restaurante do Rubão – culinária regional;

Boteco do Carmo – culinária regional e show de Pedrinho Callado Trio, às 16h;

Nosso Recanto – culinária regional e apresentação de Bendito Carimbó, das 16h às 17h;

Pimenta na Cuia – culinária regional e show de Joelma Kláudia, às 19h;

Centro Cultural do Bené – culinária regional e apresentação de Gil Martins, às 15h;

Restaurante Celeste – pratos autorais;

Avintura Vinhos Finos – vinhos no fim da tarde;

Puba Bar – cervejas artesanais;

Bares e restaurantes da Cidade Velha – petiscos no fim da tarde.

Música

10h – Lucas Imbiriba apresenta Violão em Chamas, nos Mercedários;

12h – Gigi Furtado, na Casa do Fauno;

12h30 às 14h30 – Floriano Santos, no Hun Caboco;

15h – Gil Martins, no Centro Cultural do Bené;

16h – Pedrinho Callado Trio, no Boteco do Carmo;

16h às 17h – Bendito Carimbó, no Nosso Recanto;

18h30 – Circular Apresenta recebe Manoel Cordeiro, com o show do álbum Te Dou um Norte;

19h – Roda de Samba Fé no Batuque, na Casa Apoena;

19h – Joelma Kláudia, no Pimenta na Cuia.

Ao longo do dia, a programação reúne gastronomia, apresentações musicais e opções de lazer em diferentes espaços do Centro Histórico, oferecendo atrações do almoço ao fim da noite.

Serviço