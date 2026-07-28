62º Circular Campina Cidade Velha celebra Mês do Patrimônio em Belém

Que tal aproveitar o primeiro domingo de agosto cultivando arte, memória, música, gastronomia e educação patrimonial nos bairros da Campina, da Cidade Velha e do Reduto, em Belém? A 62ª edição do Circular Campina Cidade Velha, em Belém, convida para um domingo especial. O evento será realizado no próximo domingo (2), com atividades gratuitas e pagas das 8h às 20h, conforme o funcionamento de cada local.
Mais de 30 espaços culturais, históricos, gastronômicos e criativos estarão abertos nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto. O projeto é uma oportunidade de redescobrir o Centro Histórico de Belém, valorizando seu patrimônio arquitetônico, artístico, cultural e humano.
A iniciativa conta com patrocínio do Banco da Amazônia, por meio da Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal, além da Alubar. A Universidade Federal do Pará (UFPA), via Fórum Landi e Complexo dos Mercedários, oferece apoio institucional.
Novidades e roteiros de patrimônio
Quatro novos espaços integram o circuito nesta edição. A Alubar abre as portas da Casa Rosada, na Cidade Velha, para visitas guiadas sobre sua arquitetura e história, com a participação do professor Michel Pinho.
A Casa Igara, também na Cidade Velha, estreia com café regional amazônico, oficina de miriti com o mestre Francelino e feira criativa. O Boca da Terra retorna com uma vivência de alimentação viva e conexão com a natureza, enquanto a Chamma da Amazônia convida para uma imersão sensorial em fragrâncias amazônicas.
Pela manhã, o público poderá participar do tradicional Roteiro Geo-Turístico da UFPA, dedicado ao bairro da Campina e em homenagem ao Mês do Patrimônio. A saída será da avenida Portugal, em frente ao antigo espaço do bondinho, em parceria com o projeto Perifa.Doc.
Neste percurso, será possível conhecer a Biblioteca Fran Paxeco, do Grêmio Literário Português, visitar a maquete do Centro Histórico no Fórum Landi, na Praça do Carmo, ou participar de uma visita guiada na Capela Pombo, na Campina, ainda em processo de restauro. Horários e endereços podem ser consultados no site projetocircular.org e no Instagram @circularcampinacidadevelha.
O patrimônio imaterial também ganha destaque. O Circuitinho Circular, para crianças, realiza um percurso educativo pelo Ver-o-Peso. A Casa Igara oferece oficina com o mestre Francelino sobre a arte do miriti, e o Instituto Letras que Flutuam promove oficinas de abertura de letras, saber amazônico preservado por seus mestres.
Complexo dos Mercedários: polo de atividades
O Complexo dos Mercedários, da UFPA, será um dos principais polos, com atividades ao longo de todo o dia. Além das visitas guiadas ao conjunto arquitetônico e da ação coletiva de pintura de azulejos, o público visitará a exposição “Terra Incógnita, notas amazonianas” e participará de visitas mediadas na Galeria de Arte da UFPA.
Duas apresentações da Escola de Música da UFPA marcam presença: “Violão em Chamas”, com o professor Lucas Imbiriba, pela manhã, e o concerto “O Cantochão dos Mercedários”, à tarde. O espaço também sedia o encerramento do Circuitinho Circular com uma roda de carimbó, contação de histórias, sessão de autógrafos com escritoras mirins, feira de impressos, artesanato, gastronomia e ações de promoção da saúde.
Artes, exposições e economia criativa
Diversas exposições estarão em cartaz no circuito. No Centro Cultural Banco da Amazônia, estão as mostras “Trabalhadores”, de Sebastião Salgado; “Futebol – Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia”; “Povos Amazônicos Não Morrem, Viram Semente”, de Rafael Prado; e “Floresta Encantada”, do duo VJ Suave.
O Fórum Landi recebe o último dia da exposição “Amazônia Violada”, do artista plástico Jó Sales. No Sesc Ver-o-Peso, podem ser conferidas a III Mostra Tekó – Arte, Território e Retomada e Curto-Circuito – O Lugar e o Não-Lugar. O Sistema Integrado de Museus e Memórias da Secult mantém abertas exposições no Forte do Presépio, Museu de Arte Sacra, Casa das Onze Janelas, Museu do Estado do Pará, Museu da Imagem e do Som e Memorial Amazônico da Navegação.
As famílias encontram opções infantis. O Sesc Ver-o-Peso promove atividades recreativas e teatro para crianças. A Rádio Margarida apresenta o espetáculo “Dona Árvore e o Passarinho”, abordando educação ambiental e cuidado com a natureza.
Na economia criativa, destaque para o retorno da Jenipapo – Feira de Arte Gráfica, na Casa Mairí, reunindo mais de 45 artistas visuais, ilustradores, quadrinistas, gravuristas e editoras independentes. Feiras de artesanato, design autoral, gastronomia e produtos amazônicos movimentam espaços como o Ateliê Jupati (ICA-UFPA), o Cabide Collab, a Casa Igara, os Mercedários e o Centro Cultural do Bené.
Experiências gastronômicas e musicais
Além das atrações culturais, o público poderá aproveitar opções de gastronomia e música ao longo de todo o domingo no Centro Histórico. Confira a programação:
Gastronomia
- Casa do Fauno – almoço;
- Bistrô Café Club – almoço;
- Purão Vegano – almoço vegano;
- Hun Caboco – cozinha contemporânea amazônica e apresentação de Floriano Santos, das 12h30 às 14h30;
- Restaurante do Rubão – culinária regional;
- Boteco do Carmo – culinária regional e show de Pedrinho Callado Trio, às 16h;
- Nosso Recanto – culinária regional e apresentação de Bendito Carimbó, das 16h às 17h;
- Pimenta na Cuia – culinária regional e show de Joelma Kláudia, às 19h;
- Centro Cultural do Bené – culinária regional e apresentação de Gil Martins, às 15h;
- Restaurante Celeste – pratos autorais;
- Avintura Vinhos Finos – vinhos no fim da tarde;
- Puba Bar – cervejas artesanais;
- Bares e restaurantes da Cidade Velha – petiscos no fim da tarde.
Música
- 10h – Lucas Imbiriba apresenta Violão em Chamas, nos Mercedários;
- 12h – Gigi Furtado, na Casa do Fauno;
- 12h30 às 14h30 – Floriano Santos, no Hun Caboco;
- 15h – Gil Martins, no Centro Cultural do Bené;
- 16h – Pedrinho Callado Trio, no Boteco do Carmo;
- 16h às 17h – Bendito Carimbó, no Nosso Recanto;
- 18h30 – Circular Apresenta recebe Manoel Cordeiro, com o show do álbum Te Dou um Norte;
- 19h – Roda de Samba Fé no Batuque, na Casa Apoena;
- 19h – Joelma Kláudia, no Pimenta na Cuia.
Ao longo do dia, a programação reúne gastronomia, apresentações musicais e opções de lazer em diferentes espaços do Centro Histórico, oferecendo atrações do almoço ao fim da noite.
Serviço
- Evento: 62ª edição do Circular Campina Cidade Velha
- Data: domingo, 2 de agosto de 2026
- Horário geral: das 8h às 20h (conforme funcionamento de cada espaço)
- Local: bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto – Centro Histórico de Belém
- Programação completa: site www.projetocircular.org e perfil @circularcampinacidadevelha no Instagram