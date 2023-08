5ª edição do Festival Carnívoros promete 10 horas de evento com muita música

Sol, cervejinha gelada e um banquete gastronômico, para os apreciadores de variações de churrasco. Belém receberá a 5ª edição do Festival Carnívoros, o maior evento de churrasco da região Norte, neste sábado (19), a partir das 10h, no Shopping Bosque Grão-Pará. Claro que para essa combinação ficar ainda melhor, o festival separou uma programação musical especial.

Balada.com, Cabanagem, Baladeiros e Forró do Bacana fazem a mistura com muito samba, pagode, piseiro, forró e músicas que estão em alta.

“A nossa entrega para show sempre é a mesma, porque fazemos com muita alegria, curtimos o que fazemos. Mas óbvio, o Carnívoros é um evento que estamos ansiosos para tocar, a entrega com certeza será mais vibrante, já que o festival tem uma energia única”, antecipou Fabio Baladero, vocalista da banda Baladeros

Serão dez horas de evento para toda a família. Este ano, a estrutura do festival trará espaços kids, para que as crianças aproveitem também. O Festival Carnívoros promete uma experiência única com os melhores e mais variados tipos de carnes, preparados por doze chefs. Então, mesmo para quem vai trabalhar, assim como Fabio Baladero a pedida é aproveitar muito.

“Sou amante do churrasco (risos), não há como não aproveitar”, disse o artista.

Na última edição do evento, em 2022, mais de duas mil pessoas puderam apreciar a variedade de cortes bovinos, suínos, caprinos e hambúrgueres, durante o open food e open bar da festa. Tudo isso ao som de muita música.

Como o piseiro está em alta, não vai faltar o ritmo no repertório do Baladeros. “Te confesso que o mercado mudou, e na verdade o que está em alta é o sertanejo retro, como Bruno e Marrone, Jorge e Mateus, Victor e Léo, entre outros. Mas estamos com repertório atualíssimo, porém, gostamos de sentir cada público e fazemos mudanças no palco, por isso, cada show é uma experiência nova”, pontua Fabio Baladero.

O grupo foi uma das atrações do Rainha das Rainhas 2023, além disso, este ano eles lançaram diversos conteúdos audiovisuais nas suas redes sociais. No Instagram, o @baladerosoficial tem mais de 25 mil seguidores.

Ainda para este ano, o grupo promete novidades, já que em 2023, o Baladeros comemora uma década de história. “Estamos reunindo com alguns compositores, já temos um repertório de músicas atuais que virá marcando um novo Baladeros no decorrer dos anos. Vocês irão curtir”, finaliza Fabio Baladero.

Quem quer aproveitar um pouco do grupo com muito churrasco e cerveja, terá essa oportunidade na 5ª edição do Festival Carnívoros, no Shopping Bosque Grão-Pará. “Essa é uma parceria consolidada que os paraenses aguardam. A última edição foi um sucesso e nossas expectativas são as melhores para que esse ano também seja”, afirma a gerente de marketing do Bosque, Raphaella Rocha.

Agende-se

5ª Edição do Festival Carnívoros

Atrações: Balada.com, Cabanagem, Baladeiros e Forró do Bacana

Data: 19 de agosto

Hora: a partir das 10h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, número 1052