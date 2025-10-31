49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anuncia premiados; veja a lista completa
A 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo realizou na noite desta quinta-feira, 30, a cerimônia de premiação e encerramento da edição. O júri escolheu como melhor filme The Presidents Cake, de Hasan Hadi, coprodução entre Iraque, Estados Unidos e Catar. Também foi laureado com um prêmio especial o filme DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski. A Luta, de Jose Alayón, recebeu uma menção honrosa, e Doha Ramadan ganhou como melhor atuação pelo trabalho na obra egípcia Feliz Aniversário, de Sarah Goher.
Já entre os prêmios do público, destacaram-se Palestina 36, de Annemarie Jacir, na categoria ficção internacional, e o nacional Criadas, de Carol Rdorigues.
Veja a lista completa de premiados:
- Prêmio do Júri | Melhor Filme - The Presidents Cake, de Hasan Hadi (Iraque, EUA, Catar)
- Prêmio Especial do Júri - DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia, Croácia)
- Prêmio do Júri | Menção Honrosa - A Luta, de Jose Alayón (Espanha, Colômbia)
- Prêmio do Júri | Melhor Atuação - Doha Ramadan pelo filme Feliz Aniversário, de Sarah Goher (Egito)
- Prêmio do Público | Melhor Documentário Brasileiro - Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo (Brasil)
- Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Brasileiro - Criadas, de Carol Rodrigues (Brasil)
- Prêmio do Público | Melhor Documentário Internacional - Yanuni, de Richard Ladkani (Áustria, Brasil, EUA, Canadá, Alemanha)
- Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Internacional - Palestina 36, de Annemarie Jacir (Palestina, Reino Unido, França, Dinamarca, Noruega, Catar, Arábia Saudita, Jordânia)
- Prêmio da Crítica | Melhor Filme Internacional - A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
- Prêmio da Crítica | Melhor Filme Brasileiro - A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
- Prêmio Brada | Melhor Direção de Arte - Jennifer Anti e Pablo Anti pelo filme A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
- Prêmio Netflix - Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar (Brasil)
- Prêmio Abraccine de Cinema Brasileiro - O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, codirigido por Felipe Tomazelli e Luís Villaça (Brasil)
- Prêmio Projeto Paradiso - Coração das Trevas, de Rogério Nunes (Brasil, França)
- Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Internacional - Queerpanorama, de Jun Li (EUA, Hong Kong, China)
- Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Brasileiro - A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
- Prêmio Prisma Queer | Especial do Júri - Morte e Vida Madalena, de Guto Parente (Brasil, Portugal)
