Lista: 2022 teve grande produção de memes

Se tem uma coisa que a internet gosta é de meme! Muitos surgiram e alguns ficaram marcados ao longo do ano. Quem não se lembra da semelhança do ex-BBB Lucas Bissoli com o húngaro András Arató, um dos personagens mais conhecidos da web? Ou do Pedro Scooby travado?

Já começamos o ano com grandes memes. É claro que a Gretchen não poderia ficar de fora. Uma pessoa que sempre se destaca com bons memes, ela terminou o ano como “correspondente choquei” da Copa do Catar e simplesmente entregou como tal.

O publicitário e propagandista, José Calasanz Jr, possui certificação em Google Analytics 4, formações em Monitoramento, Métrica e Análise de Dados. O profissional elegeu alguns memes que marcaram 2022: ‘Tamo falando da elite, meteu essa’, do Casimiro; ‘Receba’, do Luva de Pedreiro; a tapioca homofóbica, da Copa do Catar; Bora Billl; e Correspondente Choquei. “Em todos esses exemplos a espontaneidade foi o que agrupa eles. A criação de nenhum deles foi forçada”, lembra José Calasanz Jr.

Mesmo que a produção de memes tenha se tornado algo profissional, o que marca a viralização de muitos é a naturalidade que ele acontece. “A gente não consegue prever, metrificar e nem determinar o que torna um meme viral. Ele depende de um canal muito grande de distribuição, que um grupo de pessoas entenda aquela mensagem e que elas repliquem aquela mensagem rapidamente para outras pessoas. Porque o meme, ele é uma unidade genética que vai passando de grupo em grupo. Ele precisa ser replicado como se fosse um gene, como se fosse um vírus. Mas não há algo que possa prever o que torna um meme viral”, explicou o profissional.

As mensagens construídas nesse produto de forma espontânea podem fazer sentido para um grande número de pessoas, o que ocorre a viralização mais rápida. “O que geralmente acontece é a existência de um gatilho muito poderoso por trás e com uma mensagem muito popular. Isso faz com que o que acabe se viralizando, mas prevê criar uma estratégia que seja possível de você dizer ‘estou criando isso aqui e vai e ele vai viralizar’, a gente não tem como prever porque existem inúmeras situações por trás do compartilhamento dessa mensagem, que precisa acontecer com aquilo torna viral, pode ser por exemplo uma distribuição de canal de TV e aquilo se fortalecer, pode ser através de um grande influenciador, ou aquilo se destacar dentro de uma comunidade pequena, como por exemplo dentro de uma escola. Não há como prever o que torna um meme viral, mas a maior parte do que é viral se tornou meme”, acrescenta José Calasanz Jr.