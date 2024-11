2ª temporada de Arcane é lançada em três partes; veja quando saem os outros episódios

Após três anos de espera, os fás da série Arcane podem finalmente acompanhar a continuação das sagas dos personagens do universo de League of Legends. Com um investimento de 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão), a trama envolvendo os dramas das duas irmãs que vivem em conflito Jinx e Vi, além de Caitlyn, Jayce e outros personagens, estreou no último dia 9 de novembro na Netflix.

Assim como a primeira temporada, a segunda da parte da série da Riot Games conta com nove episódios e será lançado em três atos, cada um com três episódios. A seguir, confira as datas em que todos os capítulos estarão disponíveis.

Ato I: 9 de novembro (já disponível);

Ato II: 16 de novembro;

Ato II: 23 de novembro.

No Brasil, os episódios serão lançados às 5h (horário de Brasília). É possível assistir, ainda, com dublagem brasileira.

Vale ressaltar que está é a última temporada de Arcane. Assim, os espectadores vão conhecer o desfecho dos embates entre os moradores de Piltover e Zaun no dia 23 de novembro.

