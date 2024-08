Arcane: episódios inéditos da série e de outras animações da Netflix vazam na internet

A três meses do lançamento da aguardada segunda temporada de ‘Arcane’, a série animada que se passa no universo do jogo 'League of Legends' teve episódios inéditos vazados, após a Netflix sofrer uma violação de segurança em seus servidores.

Além de Arcane, diversas outras animações produzidas por estúdios associados ao streaming tiveram seu conteúdo divulgado online de maneira ilegal nos últimos dias. Entre as produções vazadas estão temporadas completas dos animes Ranma 1/2, Dandadan e Terminator Zero.

Os episódios vazados das produções possuem baixa qualidade e incluem legendas e códigos em cor amarela, indicando que ainda se tratavam de exibições iniciais, enviadas para estúdios de dublagem.

A divulgação ilícita de cinco episódios da nova temporada da série, prevista para estrear em novembro deste ano, provavelmente é um grande golpe para os fãs, assim como para os produtores.

O primeiro ano da animação foi extremamente elogiado e ganhou premiações como Emmy e The Game Awards de Melhor Adaptação. A segunda temporada será a última de Arcane, que é um produto da parceria da Netflix com a empresa Riot Games.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)