13º Feira do Mercado Autoral Belém celebra o Natal com Arte e Gastronomia

Vários produtos artesanais e culturais serão comercializados na 13º edição do Mercado Autoral Belém, um evento que reúne 120 empreendedores, na Estação das Docas, no dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, a partir do meio-dia. A feira promove a valorização da produção autoral e oferece uma opção de lazer diferenciada com atrações musicais durante todo o dia. O evento ocorrerá no galpão 3 da Estação das Docas terá entrada franca.

Dentre as apresentações culturais estão a banda Anos Dourados, a cantora Juliana Sinimbú e o DJ Dinho. Outra atração será a 2ª edição do Concurso Gastronômico que irá eleger o melhor prato dentre os empreendedores presentes do segmento de Gastronomia. A feira também terá flash tatto. O idealizador Davi Azevedo, proprietário da marca Davi Quem Fez, a feira cresceu muito nos últimos anos.

“As expectativas são muito altas, a gente começou a fazer o evento em 2015, com 40 expositores em uma casa de show em Belém, e desde então viemos crescendo até a Estação das Docas. Hoje temos três vezes mais expositores com 120 participantes criativos do nosso time de empreendedores. Todos estão muito esperançosos com um público alto, devido própria divulgação do evento, pelo local onde será feito, e por ser no dia 23 de dezembro que é uma das principais datas de vendas do ano todo. Estamos com expectativas altíssimas para vendas e fazer novos clientes”, afirmou.

O Mercado Autoral Belém é conhecido por ser um espaço de incentivo à economia criativa, onde artistas e empreendedores independentes têm a oportunidade de expor e vender seus produtos exclusivos. Com uma variedade de itens que vão desde artesanato até moda, decoração e acessórios, o evento é uma opção para quem busca presentes únicos e originais para o Natal.

“O Mercado Autoral Belém surgiu para tentar atender à necessidade que eu tinha como empreendedor de ter um local onde eu pudesse mostrar os meus serviços, mostrar o meu trabalho, mostrar a minha arte e conseguir fazer networking, conhecer mais pessoas, mais clientes e assim nasceu esse espaço criativo e de trocas”, explica Davi.

A última edição do Mercado Autoral Belém realizado na véspera do Dia das Mães reuniu aproximadamente 5 mil pessoas na Estação das Docas e gerou aproximadamente R$ 60 mil. A expectativa da organização é que a edição de Natal supere a anterior em público e vendas. “Nessa edição estamos querendo superar porque será uma movimentação bem maior do que foi na véspera do Dia das Mães, por conta da data que estamos fazendo agora para o comercio local, quando todo mundo quer presentear e comprar coisas diferentes. É para isso que a gente se prepara”, afirmou.

Serviço: Mercado Autoral Belém

Local: Estação das Docas

Data: 23/12

Horário: 12h às 22h

Entrada Franca.