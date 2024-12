104 anos de Clarisse Lispector: confira as frases que marcaram a carreira da escritora brasileira

Clarice Lispector, uma das mais renomadas escritoras brasileiras, completaria 104 anos na última terça-feira (10). Nascida na Ucrânia e naturalizada brasileira, Clarisse morreu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de seu aniversário, aos 56 anos, devido a um câncer de ovário.

Durante a carreira, a escritora produziu obras marcantes como "A Hora da Estrela" e "A Paixão Segundo G.H.". Com uma escrita transcendia a ficção, abordando questões universais sobre identidade e existência. As frases de Clarice ganharam vida própria, tornando-se verdadeiros mantras para aqueles que buscam um entendimento mais profundo de si.

Homenagem

Em 2024, Clarisse foi homenageada pela atriz vencedora do Oscar, Cate Blanchett. Durante um evento na Espanha, Cate declarou: “Eu pego coragem, de certa forma, de Clarice Lispector, uma escritora brasileira que é simplesmente genial.” A atriz também citou um trecho emblemático do livro "A Descoberta do Mundo": “Eu sei de muito pouco. Mas tenho a meu favor tudo o que não sei e – por ser um campo virgem – está livre de preconceitos.”

Assim, o legado de Clarice Lispector se mantém forte e relevante, influenciando tanto escritores quanto leitores ao redor do mundo. Sua capacidade de tocar em temas universais e sua habilidade única com as palavras garantem que sua obra continue a ressoar nas discussões contemporâneas sobre identidade e existência.

Além disso, a autora é reconhecida pela profundidade e beleza de sua escrita, suas obras refletem temas existencialistas e melancólicos, revisitando reflexões impactantes sobre a vida e a condição humana. Com isso, o O Liberal separou 10 frases da escritora que refletem a essência e a genialidade de Clarisse Lispector.

Confira 10 frases icônicas de Clarice Lispector

“Eu amo a minha cruz, a que doloridamente carrego. É o mínimo que posso fazer de minha vida: aceitar comiseravelmente o sacrifício da noite.” “O medo sempre me guiou para o que eu quero. E, porque eu quero, temo. Muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me levou. O medo me leva ao perigo. E tudo o que eu amo é arriscado.” “Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, depende de quando e como você me vê passar.” “Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro.” “Minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio.” “Poucos querem o amor verdadeiro, porque o amor é a grande desilusão de tudo o mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões.” “Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.” “Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento.” “Ainda bem que sempre existe outro dia. E outros sonhos. E outros risos. E outras pessoas. E outras coisas.” “Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite.”

(Pedro Garcia, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, editor de Cultura de O Liberal)