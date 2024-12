1º Encontro de Dorameiras de Belém ocorre neste final de semana; saiba mais!

Belém recebe, neste final de semana, o 1º Encontro de Dorameiras da região metropolitana da capital paraense. O evento, voltado para o público fã de doramas da Coreia do Sul e cultura asiática, ocorre no dia 08 de dezembro (domingo) e conta com bate-papo, games, karaokê, bingo e sorteio de prêmios. A programação inicia às 14 horas.

O 1º Encontro de Dorameiras de Belém é organizado por Tatiana Oliveira, empreendedora e fã de cultura asiática. Tatiana é dona da loja virtual Doramei Store, que está confirmada no evento com produtos do universo dos doramas e de outras produções da Ásia. Para ela, a preparação do programa tem sido gratificante. “Estamos preparando os brindes e os últimos detalhes para a realização do evento, para que fique tudo perfeito e aqueça o coração de cada dorameira e dorameiro⁩ ali presentes”, diz.

A ideia da programação surgiu em um grupo de conversas. Devido à pouca absorção das participantes, Tatiana decidiu expandir para outras pessoas e lançou o convite nas redes sociais. “Foi quando fui surpreendida e abraçada com a ideia do evento. Então, aluguei todo o espaço do restaurante e conseguimos 111 vagas, que não deu para quem quis. Esgotamos os ingressos em menos de duas semanas de divulgação”, afirma. Entre as surpresas do encontro, Tatiana acredita que o totem em tamanho real do ator sul-coreano Cha Eunwoo será o prêmio de maior sucesso.

As expectativas para o 1º Encontro de Dorameiras de Belém estão altas, mas o planejamento para um segundo evento já começou. “Será no primeiro semestre do próximo ano. Teremos atrações nacionais, concursos de cosplay de doramas, tudo isso e muito mais”, fala Tatiana.

A realização do evento é um sonho para Tatiana, que sempre viu programações voltadas para o público dorameiro no sul e sudeste do Brasil. Com emoção e alegria, a organizadora ressalta a participação de pessoas de fora da Região Metropolitana de Belém, como Ponta de Pedras, Castanhal, Altamira, Amapá e Roraima: “Um encontrinho já atraiu todo esse público com uma rapidez enorme, gigantesca. Então, a gente espera que o evento principal abra, expanda para muito mais além do que o norte do Brasil.”

“Esperamos viver nosso dorama com todas as doramigas e doramigos presentes, e que fique marcado como um selo no coração de cada um. Pois este é apenas o pontapé inicial do que planejamos para Belém, trazendo cada vez mais para o norte do país essa cultura. Sonhamos bem mais alto e temos planos maravilhosos”, conclui Tatiana.

A programação ocorre das 14 horas às 18 horas, no restaurante Srta. Kim Korean Food. O estabelecimento é localizado na travessa WE Vinte e Cinco, número 161, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Os ingressos estavam à venda com valores entre R$ 35 e R$ 50.

Serviço

1º Encontro das Dorameiras de Belém

Data: 08 de dezembro, domingo

Horário: 14 horas a 18 horas

Local: Restaurante Srta. Kim Korean Food (Travessa WE Vinte e Cinco, 161 - Coqueiro. Ananindeua, Pará)

Ingressos esgotados