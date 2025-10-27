Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula antecipa chegada a Belém para a COP 30; saiba quando o presidente desembarca

Presidente participará da inauguração do aeroporto e do Global Citizen Festival: Amazônia antes do início da conferência climática

Hannah Franco
fonte

Presidente Lula antecipa visita a Belém antes da COP30; entenda o motivo e o que está na agenda (José Cruz/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve antecipar sua viagem a Belém para acompanhar de perto os preparativos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada a partir do dia 10 de novembro de 2025 na capital paraense.

De acordo com informações, Lula deve desembarcar na capital paraense no próximo sábado (1º/11), cinco dias antes do início oficial da conferência. Durante a passagem pela cidade, o presidente tem ao menos duas agendas confirmadas.

Uma delas será a cerimônia de inauguração dos novos espaços do Aeroporto Internacional de Belém, que passou por reformas e ampliações para receber delegações internacionais e visitantes durante o evento climático.

O presidente também deve participar do Global Citizen Festival: Amazônia, que será realizado no estádio do Mangueirão. O festival reunirá artistas nacionais e internacionais, como AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilCharlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, ativistas ambientais e autoridades. O evento promete atrair milhares de pessoas e marcar a abertura simbólica das celebrações em torno da conferência.

A expectativa é de que Lula retorne a Brasília ainda no fim de semana, mas volte a Belém na terça-feira (4/11), quando participará da cúpula dos chefes de Estado da COP 30, programada para os dias 6 e 7 de novembro.

