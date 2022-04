Universidades públicas abrem novas vagas de trabalho no Pará com salários que chegam a R$ 9,6 mil

A Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançaram editais com oportunidades para o cargo de professor de magistério superior e do ensino básico.

Com oito vagas temporárias, a Universidade Federal do Pará (UFPA) conta com dois editais de processo seletivo para o cargo de professor de magistério superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) na Escola de Aplicação. As inscrições para as seleções devem ser feitas pelo site da Instituição, com taxa no valor de R$ 80.

Para o edital n° 96/2022, são ofertadas quatro vagas para professor substituto e do ensino básico, Instituto de Tecnologia (Itec) e no campus universitário do Tocantins/Cametá. As chances são para as disciplinas de educação geral: anos iniciais do ensino fundamental (1); educação inclusiva (1), estruturas navais(1); e linguística (1). Para concorrer às vagas, os candidatos precisam se inscrever até o dia 28 de abril.

O edital prevê remuneração entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92, dependendo da titulação do candidato contratado.

Já o documento nº 103/2022 dispõe de quatro vagas para lotação nos campi de Altamira, Ananindeua e na também para a Escola de Aplicação. As oportunidades são para as áreas de direitos humanos (1); tecnologia da madeira (1); língua inglesa (1); e geografia humana e ensino de geografia (1). As inscrições para a seleção seguem abertas até o dia 5 de maio.

Para a função, os salários variam de R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 458. Como requisito mínimo é exigido graduação na área de atuação.

O PSS será composto por prova escrita, didática e julgamento de títulos para as disciplinas de tecnologia da madeira; estruturas navais; e linguística. As provas serão aplicadas em dia, hora e local a serem ainda divulgados.

Já para a Ufopa, as oportunidades são para as áreas de letras - línguas estrangeiras: modernas, e língua inglesa; nutrição e alimentação animal; nutrição animal básica; tecnologia e formulação de rações, alimentos e aditivos; suinocultura; produção animal; bromatologia; ciências da saúde/farmácia e saúde coletiva; educação/ciências; matemática e gestão financeira na educação básica; educação/literatura; letras e artes no ensino fundamental; engenharia civil/hidráulica e meio ambiente; agronomia/fitossanidade; engenharia de minas/lavra e tratamento de minérios; ciência da computação/engenharia de software; microbiologia; imunologia e nutrição; aquicultura continental/zootecnia; e recursos pesqueiros.

As inscrições para o certame seguem até o dia 22 de maio, pelo site da Instituição, com taxa no valor de R$ 140, para o cargo de adjunto, R$ 120, para assistente, e R$ 100, para auxiliar. São 12 vagas ofertadas, com salários que variam de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18, dependendo da titulação do candidato empossado, acrescido de benefícios.

Seleção UFPA N° 96/2022

Inscrições: até 28/04/22, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 80

Salário: R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92

Vagas: 4

Seleção UFPA N° 103/2022

Inscrições: até 05/05/22, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 80

Salário: R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21,

Vagas: 4

Concurso Ufopa

Inscrições: até 22/05/22, pelo site www.ufopa.edu.br

Taxa: R$ 140 (adjunto); R$ 120 (assistente); e R$ 100 (auxiliar)

Salário: R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92

Vagas: 12

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)