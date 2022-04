Hydro Paragominas abre inscrições para 70 vagas de jovem aprendiz; veja como se inscrever

Começam nesta segunda-feira (4) as inscrições para o processo seletivo do Programa Jovem Talento da Hydro Paragominas 2022 com a oferta de 70 vagas para quatro diferentes áreas. As inscrições seguem até o dia 6 de maio de 2022 no site da Hydro. Poderão participar da seleção, jovens de 18 a 22 anos (completados até julho de 2022) e residentes de Paragominas (PA). O programa deste ano, também incentiva pessoas com deficiência a participar do processo seletivo.

Quem pode se inscrever no processo seletivo da Hydro?

Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio completo, disponibilidade para realizar o curso com carga horária diária de seis horas e não podem ter sido jovens aprendizes na Hydro anteriormente.

Como se inscrever no processo seletivo da Hydro?

Durante o processo de inscrição, os candidatos deverão anexar cópias digitais do currículo, comprovante de residência, comprovante de conclusão do ensino médio, documento de identidade e carteira de trabalho. Após a inscrição online, os candidatos irão receber um e-mail de confirmação, com as orientações para as próximas etapas do processo seletivo.

Como vai ser o processo seletivo da Hydro?

A seleção é dividida em seis etapas: testes online, avaliação psicológica, dinâmica de grupo, entrevista presencial e exame admissional. Na última etapa, os candidatos também receberão um feedback sobre a participação no programa. Os aprovados no processo seletivo devem começar as atividades em 13 de julho de 2022.

Os jovens que ingressarem na Hydro Paragominas terão um contrato de trabalho que pode durar até dois anos e capacitação do SENAI com formação teórica e técnica. Durante o período do contrato, os jovens receberão vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeição (valor integral, conforme a localidade de trabalho) e uma bolsa auxílio de meio salário-mínimo.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)