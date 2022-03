Concurso Público: UFPA contrata professores para campus de Ananindeua

A Universidade Federal do Pará (UFPA) tem um concurso público com inscrições abertas até este mês. Serão preenchidas duas vagas na carreira do magistério superior com lotação no campus de Ananindeua, nas áreas de tratamento de minérios (1) e lavra de minas (1). O cargo de professor adjunto exige graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado. A remuneração inicial será de R$ 9.616,18 por regime de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ceps.ufpa.br, até as 18h do dia 24 de março de 2022. Será cobrada uma taxa no valor de R$ 180. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito a inscrição no concurso público para professor do magistério superior, desde que as atribuições sejam compatíveis com a sua condição de pessoa com deficiência. Além disso, 20% das vagas ficam destinadas para candidatos declarados negros no ato da inscrição.

As duas etapas do concurso se desenrolarão da seguinte forma: na primeira fase, uma prova escrita, com leitura coletiva, prova didática e memorial; e na segunda fase, o julgamento de títulos.

As provas poderão ser realizadas entre 25 de abril e 4 de maio deste ano. O calendário completo e os locais de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ceps.ufpa.br. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da Universidade Federal do Pará pelo mesmo período.

