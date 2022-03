Unifesspa abre 14 vagas para seleção de professores-substitutos com salário de até R$ 5.831,21

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) lançou edital para selecionar professores-substitutos para o preenchimento de vagas temporárias na Instituição.

São disponibilizadas 14 vagas para Marabá e Xinguara, com reservas para pessoas negras e pessoas com deficiência. As inscrições começaram nesta segunda-feira (7) e vão até as 23:59 do dia 27.

> Veja mais vagas de emprego no Pará

s provas serão presenciais. Os locais para prova serão estabelecidos de acordo com a localização do instituto da vaga pretendida. O edital pode ser acessado aqui.

O processo seletivo terá prova escrita, prova didática e prova de títulos. A prova escrita será dissertativa, com o tema sorteado da lista de itens relacionados ao assunto. A prova escrita, segundo a instituição, destina-se à avaliação tanto da capacidade do candidato em expor conhecimentos de maneira clara e organizada, quanto à extensão, atualização e profundidade dos seus conhecimentos e terá duração máxima de 4 (quatro) horas

Os candidatos poderão pedir isenção para fazer a prova até o dia 16, por formulário de inscrição encaminhado para o endereço de e-mail concurso@unifesspa.edu.br, o candidato que não for contemplado com a isenção pagará a taxa de R$ 80,00. As datas, horários e locais serão indicados no cronograma de atividades, que será disponibilizado no endereço eletrônico.

A remuneração do profissional contratado será de acordo com a titulação apresentada no ato da contratação e receberá vencimento básico acrescido da RT (Retribuição por Titulação), indo de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21.

As vagas para docentes com 40 horas abrangem as seguintes áreas: