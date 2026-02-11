Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Ufra lança edital com 19 vagas para professores substitutos; salários chegam a R$ 8 mil

Inscrições exclusivamente pela internet, será cobrada uma taxa de R$150

Thaline Silva*
fonte

Contratos terão duração inicial de seis meses e poderão ser prorrogados pelo mesmo período (Reprodução | Freepik)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no Pará, publicou edital para contratação de 19 professores substitutos. As vagas contemplam diferentes áreas do magistério superior e estão distribuídas entre os campi de Capanema, Parauapebas, Paragominas, Tomé-Açu, Capitão Poço e unidades em Belém. As inscrições seguem até 6 de março.

As oportunidades são destinadas às áreas de Educação, Contabilidade, Engenharia, Melhoramento Genético Animal, Estruturas, Bancos e Segurança de Dados, Fitossanidade, Fitotecnia, Genética, Zoologia, Botânica, Estudos Linguísticos, Administração, Mecanização Agrícola, Tecnologia da Pesca, Manejo e Produção Florestal e Nutrição Animal, entre outras previstas no edital.

VEJA MAIS 

image Pará preenche todas as vagas do Sisu 2026; Pedagogia da UFRA lidera concorrência
O sistema recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a 7,3 mil cursos distribuídos em 587 municípios

image Ufra inicia inscrições para o Prosel 2026; confira calendário, cursos e campus disponíveis
A Universidade Federal Rural da Amazônia oferta 1.145 vagas para 43 cursos de graduação em seis campus. O período de inscrições vai até o dia 3 de março

Os contratos terão duração inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 24 meses. A contratação é temporária e visa atender necessidade excepcional de interesse público.

O processo seletivo terá validade de um ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. A aprovação não garante contratação imediata, que dependerá da classificação, existência de vaga, disponibilidade orçamentária e interesse da administração.

Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site https://sigrh.ufra.edu.br/, no período de 23 de fevereiro até as 23h59 do dia 6 de março de 2026, considerando o horário local. A taxa de inscrição é de R$ 150. Candidatos que atendam aos critérios previstos na Lei nº 13.656/2018 poderão solicitar isenção do pagamento entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026.

Requisitos e condições

• Graduação na área correspondente à vaga pretendida;

• Titulação adicional conforme exigência da disciplina (especialização, mestrado ou doutorado);

• Remuneração variável de acordo com a titulação e a carga horária, entre R$ 3.863,04 e R$ 8.058,29;

• Jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, conforme o cargo;

• O edital não prevê benefícios adicionais.

Fases do processo seletivo

• Prova didática (aula) – de caráter eliminatório e classificatório;

• Avaliação curricular – de caráter eliminatório e classificatório;

• Período de realização das provas – de 13 a 15 de abril de 2026;

• Divulgação de locais e horários – a partir de 27 de março de 2026, no site oficial da UFRA;

• Resultado final – previsto para 18 de maio de 2026.

Edital completo

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de  Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UFRA

Concurso
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

CONCURSOS NA REGIÃO NORTE

Concursos previstos na Região Norte tem salários de até quase R$ 40 mil; veja lista

Pará concentra mais de 1,4 mil vagas previstas, com oportunidades em áreas como segurança pública, meio ambiente e fiscalização, e salários que chegam a quase R$ 13 mil.

09.02.26 7h00

Estágio

Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.400; veja como se candidatar

CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas

09.02.26 7h30

PSS

Sespa anuncia PSS para níveis técnico e superior; inscrições começam em 9 de fevereiro

Inscrições exclusivamente pela internet

05.02.26 11h19

Educação

Seduc e Seplad avançam na organização de novo concurso público da Educação

Certame terá abrangência em todo o estado e está em fase de organização

05.02.26 13h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda