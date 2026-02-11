Ufra lança edital com 19 vagas para professores substitutos; salários chegam a R$ 8 mil

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no Pará, publicou edital para contratação de 19 professores substitutos. As vagas contemplam diferentes áreas do magistério superior e estão distribuídas entre os campi de Capanema, Parauapebas, Paragominas, Tomé-Açu, Capitão Poço e unidades em Belém. As inscrições seguem até 6 de março.

As oportunidades são destinadas às áreas de Educação, Contabilidade, Engenharia, Melhoramento Genético Animal, Estruturas, Bancos e Segurança de Dados, Fitossanidade, Fitotecnia, Genética, Zoologia, Botânica, Estudos Linguísticos, Administração, Mecanização Agrícola, Tecnologia da Pesca, Manejo e Produção Florestal e Nutrição Animal, entre outras previstas no edital.

VEJA MAIS

Os contratos terão duração inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 24 meses. A contratação é temporária e visa atender necessidade excepcional de interesse público.

O processo seletivo terá validade de um ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. A aprovação não garante contratação imediata, que dependerá da classificação, existência de vaga, disponibilidade orçamentária e interesse da administração.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site https://sigrh.ufra.edu.br/, no período de 23 de fevereiro até as 23h59 do dia 6 de março de 2026, considerando o horário local. A taxa de inscrição é de R$ 150. Candidatos que atendam aos critérios previstos na Lei nº 13.656/2018 poderão solicitar isenção do pagamento entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026.

Requisitos e condições

• Graduação na área correspondente à vaga pretendida;

• Titulação adicional conforme exigência da disciplina (especialização, mestrado ou doutorado);

• Remuneração variável de acordo com a titulação e a carga horária, entre R$ 3.863,04 e R$ 8.058,29;

• Jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, conforme o cargo;

• O edital não prevê benefícios adicionais.

Fases do processo seletivo

• Prova didática (aula) – de caráter eliminatório e classificatório;

• Avaliação curricular – de caráter eliminatório e classificatório;

• Período de realização das provas – de 13 a 15 de abril de 2026;

• Divulgação de locais e horários – a partir de 27 de março de 2026, no site oficial da UFRA;

• Resultado final – previsto para 18 de maio de 2026.

Edital completo

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia