Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Sespa abre inscrições para processo seletivo com vagas em hospitais e centros de saúde do Pará

As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 00h do dia 3 de setembro até as 23h59 do dia 4 de setembro

Thaline Silva*
fonte

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet (Igor Mota)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) anunciou a abertura do 43º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis superior e técnico. O edital nº 04/2025 foi publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial do Estado.

VEJA MAIS 

image Santa Casa do Pará abre 163 vagas de emprego; inscrições são gratuitas e terminam nesta sexta (29)
Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior

[[(standard.Article) Cartórios têm vagas com ganhos superiores a R$ 100 mil; confira os certames]]

De acordo com a secretaria, os selecionados irão atuar em Centros Regionais de Saúde, Usinas da Paz, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Santarém, além de Hospitais Regionais e de Pequeno Porte. As contratações serão feitas em caráter de substituição, conforme previsto na legislação estadual.

As inscrições estarão abertas das 00h do dia 3 de setembro até as 23h59 do dia 4 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site Sipros

O edital com todas as informações sobre as vagas e critérios de participação estará disponível a partir desta sexta-feira (29), também no portal da plataforma Sipros.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

processo seletivo

Sespa
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

Concurso

Santa Casa do Pará abre 163 vagas de emprego; inscrições são gratuitas e terminam nesta sexta (29)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior

28.08.25 10h32

Carreira sólida

Concursos na região Norte oferecem salários que superam os R$ 30 mil

Pará é destaque entre os estados com mais oportunidades, confira

18.08.25 7h15

Processo seletivo

Sespa abre inscrições para processo seletivo com vagas em hospitais e centros de saúde do Pará

As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 00h do dia 3 de setembro até as 23h59 do dia 4 de setembro

29.08.25 10h49

Estabilidade

Concursos no Pará: Veja os editais previstos para 2025; salários podem chegar a R$ 34 mil

Carolina Abreu, mentora especializada em concursos, dá dicas e comenta qais certames são os mais aguardados

29.12.24 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda