Sespa abre inscrições para processo seletivo com vagas em hospitais e centros de saúde do Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) anunciou a abertura do 43º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis superior e técnico. O edital nº 04/2025 foi publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a secretaria, os selecionados irão atuar em Centros Regionais de Saúde, Usinas da Paz, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Santarém, além de Hospitais Regionais e de Pequeno Porte. As contratações serão feitas em caráter de substituição, conforme previsto na legislação estadual.

As inscrições estarão abertas das 00h do dia 3 de setembro até as 23h59 do dia 4 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site Sipros.

O edital com todas as informações sobre as vagas e critérios de participação estará disponível a partir desta sexta-feira (29), também no portal da plataforma Sipros.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com