Santa Casa do Pará abre 163 vagas de emprego; inscrições são gratuitas e terminam nesta sexta (29)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Thaline Silva*
fonte

O PSS terá três etapas: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista individual (Divulgação)

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) anunciou nesta quinta-feira (28) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 02/2025, com 163 vagas temporárias para cargos de níveis fundamental, médio e superior. O certame será executado pela Comissão do PSS, criada pela Portaria nº 692/2025, responsável pela supervisão de todas as etapas.

As oportunidades destinam-se a atender demandas temporárias da instituição. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo incluir vantagens legais. O processo seletivo não garante contratação imediata; a convocação dependerá da classificação e da necessidade da FSCMPA.

O PSS terá três etapas: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista individual. As inscrições são exclusivamente online, pelo site www.sipros.pa.gov.br. Elas abriram nesta quinta-feira e abriram nesta sexta-feira (29.08), sem cobrança de taxa. Os candidatos devem anexar documentos que comprovem escolaridade, experiência profissional e demais qualificações exigidas.

Entre os requisitos estão: ser maior de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares, não possuir condenações criminais, ter capacidade física e aptidão para a função, além de atender às exigências de escolaridade e registros profissionais. Pessoas com deficiência têm direito a 5% das vagas, respeitando critérios de compatibilidade com os cargos.

Etapas do processo e classificação final

A análise documental e curricular será eliminatória e classificatória, considerando experiência e qualificações dos últimos três anos. A fase seguinte consiste em entrevista presencial, que avaliará perfil, habilidades técnicas e conduta ética, moral e social.

A classificação final será definida pela soma das pontuações das fases de análise documental e entrevista. Em caso de empate, serão considerados critérios como idade, qualificação profissional e tempo de experiência. Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração, mediante apresentação de toda a documentação exigida.

O PSS terá validade de seis meses, prorrogável por igual período. Todas as informações sobre etapas, resultados e convocações serão divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site www.sipros.pa.gov.br, sendo responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações e cumprir as normas do edital.

As oportunidades são para os seguintes cargos: 

  • Administrador
  • Analista de Sistemas
  • Assistente Social
  • Arquiteto
  • Biomédico
  • Enfermeiro
  • Engenheiro
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Médico
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Pedagogo
  • Psicólogo
  • Tec. Em Educação Física
  • Terapeuta Ocupacional
  • Assistente Administrativo
  • Técnico em Enfermagem
  • Agentes de Artes Práticas

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

