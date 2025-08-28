Santa Casa do Pará abre 163 vagas de emprego; inscrições são gratuitas e terminam nesta sexta (29)

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) anunciou nesta quinta-feira (28) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 02/2025, com 163 vagas temporárias para cargos de níveis fundamental, médio e superior. O certame será executado pela Comissão do PSS, criada pela Portaria nº 692/2025, responsável pela supervisão de todas as etapas.

As oportunidades destinam-se a atender demandas temporárias da instituição. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo incluir vantagens legais. O processo seletivo não garante contratação imediata; a convocação dependerá da classificação e da necessidade da FSCMPA.

VEJA MAIS

O PSS terá três etapas: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista individual. As inscrições são exclusivamente online, pelo site www.sipros.pa.gov.br. Elas abriram nesta quinta-feira e abriram nesta sexta-feira (29.08), sem cobrança de taxa. Os candidatos devem anexar documentos que comprovem escolaridade, experiência profissional e demais qualificações exigidas.

Entre os requisitos estão: ser maior de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares, não possuir condenações criminais, ter capacidade física e aptidão para a função, além de atender às exigências de escolaridade e registros profissionais. Pessoas com deficiência têm direito a 5% das vagas, respeitando critérios de compatibilidade com os cargos.

Etapas do processo e classificação final

A análise documental e curricular será eliminatória e classificatória, considerando experiência e qualificações dos últimos três anos. A fase seguinte consiste em entrevista presencial, que avaliará perfil, habilidades técnicas e conduta ética, moral e social.

A classificação final será definida pela soma das pontuações das fases de análise documental e entrevista. Em caso de empate, serão considerados critérios como idade, qualificação profissional e tempo de experiência. Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração, mediante apresentação de toda a documentação exigida.

O PSS terá validade de seis meses, prorrogável por igual período. Todas as informações sobre etapas, resultados e convocações serão divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site www.sipros.pa.gov.br, sendo responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações e cumprir as normas do edital.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Administrador

Analista de Sistemas

Assistente Social

Arquiteto

Biomédico

Enfermeiro

Engenheiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Nutricionista

Odontólogo

Pedagogo

Psicólogo

Tec. Em Educação Física

Terapeuta Ocupacional

Assistente Administrativo

Técnico em Enfermagem

Agentes de Artes Práticas

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia