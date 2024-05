Secretaria de Educação de Belém abre 500 vagas de emprego; inscrições são gratuitas

A Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) anunciou nesta quinta-feira (30.05) a abertura de um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação de 500 profissionais que trabalharão no órgão em regime de contrato temporário. Além do grupo Magistério, as oportunidades abertas abrangem outros cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior).

Confira aqui o edital da Semec

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme o cronograma do PSS divulgado no edital, os candidatos podem ser inscrever até as 18h desta sexta-feira (31.05).

Vagas e salários

As vagas estão distribuídas em diversas funções, incluindo brailista; oficineiros - mestre de saberes; professor licenciado pleno; técnico pedagógico; piloto de lancha; ajudante de lancha; tecnólogo ou bacharel em agroecologia. Os salários variam de R$ 1.679,51 a R$ 7.293,09, dependendo do cargo.

A seleção busca a contratação de profissionais que irão atuar nos diferentes distritos de Belém e região das ilhas. Por isso, os candidatos serão convocados de acordo com a opção feita no ato da solicitação de inscrição.

Etapas da seleção

Ainda conforme o edital, a análise curricular será realizada pela comissão examinadora a partir do banco de dados gerado no preenchimento do formulário de inscrição e dos documentos remetidos pelo candidato. Os critérios de avaliação adotados para esta fase do processo seletivo serão: escolaridade, qualificação profissional e experiência profissional nos últimos 5 anos, todos de caráter classificatório.

Candidatos aos cargos de Técnico Pedagógico, Brailista, Professor Licenciado Pleno – Educação Infantil e substituto, Professor Licenciado da Educação do Campo, Professor Licenciado Pleno de todos os componentes e substituto passarão também por uma entrevista, de caráter classificatório e eliminatório, somando a etapa da análise documental e curricular.

Os candidatos inscritos ao cargo de brailista que se classificarem terão ainda uma prova de proficiência, de caráter eliminatório.

Pelo cronograma, a previsão é de que a homologação do resultado final e convocação dos aprovados ocorra no dia 12 de junho. A vigência do contrato administrativo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, bem como poderá ser rescindido a qualquer tempo.