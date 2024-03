Processo seletivo tem vagas para médicos e técnicos de perícias; confira as oportunidades

A Polícia Científica do Pará realiza um processo seletivo com oito vagas para contratação temporária de médicos e peritos. Os profissionais selecionados poderão ser lotados em Belém, Abaetetuba, Marabá e Parauapebas. Os interessados devem se inscrever até o dia 2 de abril, pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), de forma gratuita.

A seleção será composta pelas etapas de inscrição; análise documental e curricular das informações prestadas no momento do cadastro; e de entrevista pessoal.

De acordo com as regras do PSS, o candidato não poderá possuir vínculo funcional com a Administração Pública, à exceção das hipóteses de acumulação de cargos, empregos e funções, na forma da Constituição Federal, observada a compatibilidade de horários. E não poderá ter tido outro vínculo temporário com a Administração Pública Estadual no período inferior a 06 (seis) meses da data da nova contratação.

As vagas são para médico e auxiliar técnico de perícias. O salário base é de R$ 1.845,23 a R$ 2.492,73, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.