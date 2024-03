Prefeitura de Itaituba abre concurso com mais de 1.500 vagas

A Prefeitura de Itaituba, no Sudoeste paraense, está com inscrições abertas para o concurso que oferta mais de 1.500 vagas para vários níveis de formação. As candidaturas devem ser feitas até o dia 17 de abril pelo site da banca organizadora, a Consulpam. Clique aqui e veja o edital completo.

O valor da taxa de participação varia conforme o grau de escolaridade exigido no cargo pretendido, sendo fixada em R$ 160 para o nível superior; R$ 120 para técnico em nível médio; R$ 100 para médio; R$ 70 para fundamental completo e incompleto. O salário básico inicial varia de R$ 1.272,60 a R$ 5.367,35 para trabalhar em jornadas semanais de até 40 horas.

Os cargos que exigem o nível superior de escolaridade são: analista jurídico; engenheiro agrônomo; médico veterinário; arqueólogo; preparador físico; sociólogo; terapeuta ocupacional; psicólogo; assistente social; fisioterapeuta; arquiteto; engenheiro civil; analista ambiental; engenheiro ambiental; biólogo; biomédico; médico (diferentes funções); e enfermeiro (diferentes funções).

Para o nível médio, as oportunidades são para: assistente jurídico; assistente administrativo; operador de máquinas pesadas; agente de portaria; agente de proteção; almoxarifado; fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; assistente de biblioteca; eletricista de rede; e agente de controle zoonoses.

Já os candidatos com formação técnica, podem concorrer aos seguintes cargos: técnico em agroindústria; técnico em agropecuária; e técnico em alimentos. Para o nível fundamental, as chances são para auxiliar de serviços gerais; vigia; motorista de veículos leves; cozinheira; borracheiro; e artesão.

O prazo de validade do concurso público será por dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período. Haverá ainda vagas específicas para pessoas com deficiência.