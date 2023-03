Prefeitura de São Caetano de Odivelas abre PSS para todos os níveis; veja como se inscrever

A prefeitura municipal de São Caetano de Odivelas está com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas temporárias em todos os níveis de escolaridade. Os interessados em participar da seleção podem se increver nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), através do site oficial da Prefeitura de São Caetano de Odivelas.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

A oportunidades para os cargos de nível superior são para pedagogos e professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental, língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes, ensino religioso, educação física e inglês. Para os candidatos de nível médio as vagas são para cargos de agente administrativo e para nível fundamental, as chances são para vigilante e auxiliar de serviços gerais. As remunerações para os novos contratados variam entre R$ 1.302 a R$ 2.210,27.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Governado do Pará anuncia concurso para novos Procuradores do Estado]]

[[(standard.Article) CRECI-PA está com inscrições abertas em PSS para cargos de nível médio e superior]]

Ao todo, 5% das vagas estão sendo destinadas para Pessoas Com Deficiência (PCD) que deverá apresentar laudo médico original ou cópia autênticada em cartório emitida nos últimos 12 meses, contados até o último dia de inscrição, atestando a espécie, o grau ou o nível de deficiência com o código correspondente a Classificação Internacional de Doença (CID).

O resultado final da seleção está prevista para ser divulgada no dia 03 de abril de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).