Prefeitura de Marabá abre seleção com mais de 1.200 vagas; veja como se inscrever

A Prefeitura Municipal de Marabá está com processo seletivo aberto para preenchimenro de 1.288 vagas temporárias e mais formação de cadastro de reseva para os cargos de do Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM) do município.

As oportunidade são para os cargos de agente de serviço de conservação (1.197 vagas), operador de máquinas pesadas (14 vagas) , motorista B/C e D/E (77 vagas).

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para os cargos de agente de serviço de conservação (Zonas Urbanas e Rurais) não se exigirá o grau de escolaridade. Para os cargos de motorista e operador de máquinas pesadas, é necessário que os candidatos possuam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os salários para os novos contratados variam entre R$ 1.320 a R$ 2.033,41.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de junho de 2023 de forma presencial no Cine Teatro Marrocos, em Marabá. Para participar da seleção, os candidatos precisam preencher a ficha de inscrição única, além de informar nome completo, número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda, número e órgão expedidor do RG, data de nascimento, sexo, cargo pretendido, número de telefone, e-mail e endereço residencial completo. No ato da inscrição, o candidato também deverá apresentar currículo, contendo tempo de experiência profissional na área pretendida e os documentos que possui passíveis de comprovação.

O processo seletivo será composto de duas etapas: Análise Documental ( de caráter classificatória e eliminatória) e Entrevista/Avaliação Prática ( de caráter eliminatória).

Os candidatos inscritos poderão acompanhar as etapas de convocações através da página oficial da Prefeitura Municipal de Marabá e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).