Inscrições para o PSS da SEIRDH terminam nesta segunda-feira (27); veja como participar

Termina nesta segunda-feira (27) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS), com cotas raciais, da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEIRDH). Ao todo, são ofertadas 30 vagas. Há cargos para os níveis superior e médio. Os candidatos podem ser habilitar pela internet. Confira os prazos, como se inscrever, os cargos ofertados, remuneração e o edital do PSS da SEIRDH.

Qual o prazo de inscrição para o PSS da SEIRDH?

Os interessados em se inscrever no PSS da SEIRDH devem se habilitar, on-line, até às 23h59min desta segunda-feira (27).

Como se inscrever no PSS da SEIRDH?

Para se inscrever no PSS da SEIRDH é preciso:

- acessar o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado , que é o https://www.sipros.pa.gov.br/;

- Clicar em ver mais, na aba da SEIRDH;

- Fazer o cadastro na plataforma, com login e senha;

- Preencher todos os campos exigidos, com dados pessoais;

- Anexar os documentos e pronto!

Quais são os cargos ofertados no PSS da SEIRDH?

Das 30 vagas disponíveis no PSS da SEIRDH, elas foram dividas em quatro áreas:

- Assistente administrativo;

- Assistente de informática;

- Analista de gestão pública.

Qual a remuneração no PSS da SEIRDH?

No PSS da SEIRDH, a remuneração varia de R$ 1.320,00 a R$ 1.724,64 mais gratificação + auxílio alimentação.

Sobre a Seleção

As 30 vagas ofertadas estão distribuídas entre os cargos e atenderá os municípios de Belém/Ananindeua. O PSS será composto por três etapas de caráter eliminatória e classificatória, com análise documental e curricular, entrevistas das pessoas e apresentação da documentação anexada na inscrição. A terceira fase é válida somente para os candidatos às vagas de nível superior. Confira o edital e os demais requisitos.