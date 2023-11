Ufam lança edital para mestrado em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu edital com 20 vagas para mestrado em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia. As inscrições para o programa começam no dia 14 de dezembro deste ano. Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, os aprovados no concurso irão ingressar no 1º semestre de 2024.

Das 20 vagas ofertadas, 15 são para candidatos de ampla concorrência, 2 extras dedicadas aos servidores da própria universidade e 3 para autodeclarados/as pretos/as, pardos/as, indígenas e pessoas com deficiências.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até 2 de janeiro, por meio do preenchimento de um formulário obtido no site do próprio programa de pós-graduação. Ao preencher o documento, o candidato deve escolher uma das duas linhas de pesquisa (serviço social, trabalho e políticas públicas ou questão social, direitos humanos e sustentabilidade) e encaminhá-lo para o e-mail selecaoppgss@ufam.edu.br.

Documentos

Além do formulário de inscrição, é preciso obrigatoriamente encaminhar no e-mail os seguintes documentos, listados no edital da Ufam: comprovante de pagamento da taxa de inscrição (exceto para candidatos/as isentos/as); uma cópia legível digitalizada da carteira de identidade ou documento de identificação reconhecido no país e com foto identificável como recente.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)