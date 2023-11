Com provas em Belém e salários de R$ 9,4 mil, concurso do MMA abre inscrições

As inscrições do concurso público do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foram abertas nesta sexta-feira (3) e seguem até o 22 de novembro. Estão sendo ofertadas 98 vagas para o cargo de analista ambiental, que exige nível superior em qualquer área de formação. Desse total de vagas, 73 são para ampla concorrência, 5 para pessoas com deficiência e 20 para candidatos negros.

VEJA AQUI O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DO MMA

Provas

Conforme o edital do concurso, as provas objetivas e discursiva, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Ou seja, candidatos do Pará poderão participar da seleção na capital, Belém.

Pelo cronograma divulgado, a aplicação das provas objetivas e discursiva deve ocorrer no dia 21 de janeiro de 2024.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), empresa responsável pela organização da seleção. Os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 110 para participação no concurso.

Salários

A remuneração do analista ambiental no MMA é R$ 9,4 mil, com possibilidade de gratificações. Os aprovados no concurso cumprirão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.