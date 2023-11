Veja quais foram os munícipios paraenses que mais abriram vagas de emprego neste ano

Os municípios de Belém (9.344), Canãa dos Carajás (6.212), Parauapebas (4.255), Marabá (4.229) e Ananindeua (2.730) foram os que apresentaram, no Pará, o melhor saldo de empregos de carteira assinada entre os meses de janeiro e setembro deste ano, de acordo com relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Eles são seguidos por Barcarena (2.714), Itaituba (2.443), Tome-Açu (2.336), Conceição do Araguaia (1.908) e Castanhal (1.402).

Ao longo do ano, Belém foi a cidade que mais gerou novos postos no mercado formal. Foram 84.796. Em contrapartida, a capital registrou 75.452 desligamentos. O município de Parauapebas foi o segundo que mais gerou empregos no estado e o primeiro da região sudeste. Foram 31.562 novos empregos e 27.307 desligamentos. Já em Canãa dos Carajás, foram registrados 16.503 admitidos contra 10.291 desligados. Na relação entre admitidos x contratados, o município de Canãa ultrapassou o vizinho Parauapebas, que apesar de ter gerado mais postos, também teve mais desligamentos.

Outro representante da região sudeste com destaque na geração de empregos é o município de Marabá, que registou 23.496 novas contratações entre janeiro e setembro. A marca é muito próxima do que contabilizou o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, ao longo de 2023. Foram 23.267. Entretanto, Marabá registrou um número menor de desligamentos, resultando um saldo melhor de empregos no acumulado. Foram 19.267 contra 20.537 desligamentos em Marabá e Ananindeua, respectivamente.

Do nordeste do estado, Barcarena e Tomé-Açu aparecem na lista dos dez municípios paraenses com maior saldo na geração emprego. Itaituba é o representante do sudoeste. Em Barcarena foram 13.099 admitidos e 10.385 desligados, sendo seguido por Itaituba com 8.240 admitidos e 5.797 perdas de vínculos. Já Tomé-Açu registrou 6.332 contratações versus 3.996 demissões. E fechando a lista aparecem Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, com 4.168 admitidos e 2.260 desligados, e Castanhal, na região metropolitana, com 11.157 contratações e 9.755 demissões.

Estoque – Os dados do novo Caged mostram ainda que, em setembro, o Pará registrou um estoque de 903.528 empregos, com exatos. com exatos 35.230 postos a mais do que em setembro do ano passado. Os maiores estoques (quantidade total de pessoas com carteira assinada atualmente trabalhando) estão nos municípios de Belém, com 268.330 empregos; de Parauapebas, com 67.103; de Ananindeua, com 63.307; de Marabá, com 51.028; de Santarém, com 35.117, e de Castanhal, com 33.650. Outros estoques acima dos 20 mil empregos estão em Barcarena (28.386) e Canãa dos Carajás (26.758).

Entre os municípios que mais perderam empregos ao longo de 2023, ou seja, aqueles que registaram mais desligamentos do que admissões, estão Óbidos, no Baixo Amazonas, com um saldo negativo de 779 empregos; Marituba, na Grande Belém, com 457 negativo; e Bonito, no nordeste do Pará, com menos 424 postos de trabalho. Eles são seguidos por Almeirim (-360), Ipixuna do Pará (-240), Curionópolis (-212), São Miguel do Guamá (-177), Moju (-177), Acará (-147) e Peixe-Boi (-143).

Serviços é o setor que emprega mais no Pará

Levando em conta os cinco setores analisados pelo Novo Caged, o setor de Serviços foi que mais contratou no Pará em 2023. Foram 127.302 admitidos e 108.399 desligados, com um saldo de 18.903. A Construção tem o segundo melhor saldo, de 14.790, sendo 63.758 admitidos contra 48.968 desligados. Em setembro, o saldo foi positivo em todos os setores. Foram 2.826 vagas no setor de Construção, 2.429 em Serviços, 1.933 no Comércio, 1.460 na Indústria e 398 na Agropecuária.

Em dois dos três municípios que mais contrataram este ano no estado do Pará, o setor de Serviços aparece como o principal destaque entre as áreas analisadas pelo Caged. Em Belém, o setor contratou 46.897 e obteve um saldo de 5.548 empregos. Em Parauapebas foram 12.569 contratados e um saldo de 2.154 vagas. O único município dos três que apresentou um comportamento diferente foi Canãa, aonde a Construção empregou mais. Lá, foram 8.485 contratados e 4.781 desligados, resultando em um saldo de 3.704 empregos pela Construção.

No acumulado do ano, o Pará registou um saldo de 52.243 empregos de carteira assinada. Foram 348.384 pessoas admitidas contra 296.141 desligadas. Levando em conta os últimos 12 meses, o saldo é de 35.230 vagas. Em setembro, o saldo foi de 9.041, com 40.525 admissões e 31.484 demissões. O Pará é o estado que lidera a geração de empregos entre os estados que integram a região Norte do Brasil. O segundo estado da região com maior geração de empregos é Amazonas (2.973), sendo seguido por Rondônia (1.365).

1 – GERAÇÃO DE EMPREGOS PARÁ

2023 (JAN – SET)

348.384 (Admitidos)

296.141 (Desligados)

52.243 (Saldo)

SETEMBRO

40.525 (Admitidos)

31.484 (Desligados)

9.041 (Saldo)

2 – OS 10 MUNICÍPIOS COM MAIOR SALDO DE EMPREGOS JAN - SET

Município – Admitidos – Desligados - Saldo

Belém – 84.796 – 75.452 – 9.344

Canãa dos Carajás – 16.503 – 10.291 – 6.212

Parauapebas – 31. 562 – 27.307 – 4.255

Marabá – 23.496 – 19.267 – 4.229

Ananindeua – 23.267 – 20.537 – 2.730

Barcarena – 13.099 – 10.385 – 2.714

Itaituba – 8.240 – 5.797 – 2.443

Tome-Açu – 6.332 – 3.996 – 2.336

Conceição do Araguaia – 4.168 – 2.260 - 1908

Castanhal – 11.157 – 9.755 – 1.402

3 – OS 10 MUNICÍPIOS QUE MAIS PERDERAM EMPREGOS JAN - SET

Óbidos -779

Marituba -457

Bonito -424

Almeirim -360

Ipixuna do Pará -240

Curionópolis -212

Moju -177

São Miguel do Guamá -177

Acará -147

Peixe-Boi -143