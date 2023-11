Inscrições para o concurso do TRT-11 encerram nesta segunda-feira (27)

O prazo de inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-AM/RR) encerra hoje (27). As vagas disponíveis são para o cargo de analista e técnico judiciário em diversas especialidades, com salários que chegam a R$ 15.128,00. Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Carlos Chagas (ECH), banca organizadora do certame.

VEJA MAIS

O Tribunal retorna com um concurso após uma pausa de aproximadamente seis anos sem anunciar novas vagas. Agora, com o retorno, os candidatos farão o exame no dia 4 de fevereiro de 2024, passando por uma prova teórica e o Teste de Aptidão Física (TAF).

Vagas

Técnico Judiciário:

Área Administrativa

Área Apoio Especializado

Especialidade Tecnologia da Informação

Especialidade Enfermagem

Especialidade Agente da Polícia Judicial

Analista Judiciário:

Área Administrativa

Área Judiciária

Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Especialidade Contabilidade

Especialidade Arquitetura e Urbanismo

Especialidade Arquivologia

Biblioteconomia

Especialidade Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Especialidade Estatística

Especialidade Tecnologia da Informação

Medicina do Trabalho

Medicina Psiquiatria

Fisioterapia

Odontologia

Psicologia

Serviço Social

Salários

Analista Judiciário

Seguindo as informações constadas no edital, os salários variam de acordo com o cargo. Para todas as áreas/especialidade do cargo de Analista Judiciário, a remuneração inicial chega a R$ 13.202,62. No caso das vagas para Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, o valor é de R$ 15.128,00.

Técnico Judiciário

A remuneração inicial na especialidade de Agente da Polícia Judicial será a quantia de R$ 9.220,35. Nas outras especialidades (Área Administrativa, Tecnologia da Informação e Enfermagem, o salário é R$ 8.046,85.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)