Concurso PMPA: Provas são mantidas e não haverá limitação de vagas para mulheres

Em audiência de conciliação, realizada na quarta-feira (23), foi determinado o prosseguimento do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), após a medida cautelar que pedia a suspensão do certame, proposta pela Procuradora-Geral da República ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Como resultado do acordo entre as partes e a necessidade urgente de aumento do contingente de reforço da segurança pública no Estado, ficou definida a continuidade do certame, com a ressalva de exclusão da limitação de gênero.