Seleções: prefeituras do Pará têm mais de 560 vagas abertas para área da saúde

Profissionais da área de saúde podem aproveitar diversas oportunidades de contratação em prefeituras do Pará. No total, quatro municípios têm 566 vagas abertas para cargos deste setor, incluindo chances para nível médio, médio/técnico e superior, seja em vagas imediatas ou cadastro de reserva (CR).

VEJA MAIS:

A Prefeitura de Belterra, por meio da banca organizadora Instituto Consulpam Consultoria Público-Privada, tem um concurso aberto com 14 vagas na área de saúde, para os cargos de técnico em saúde bucal (1 vaga + CR), em radiologia (1 + CR) e em enfermagem (7 + CR), no caso de nível médio/técnico; e para assistente social (1 + CR), psicólogo (1 + CR) e enfermeiro (3 + CR), para quem possui formação superior. O vencimento-base ofertado aos profissionais é de R$ 1.320, por jornadas semanais de até 40 horas.

Os interessados devem fazer inscrições pela internet, até o dia 5 de dezembro, no site da banca organizadora, por meio de formulário para o cargo de interesse. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 41 para vaga de nível superior e de R$ 36 para vaga de nível médio ou médio/técnico. Quem se inscrever no certame será avaliado por meio de prova objetiva e prova de títulos.

Na Prefeitura de Santarém, o concurso público que está aberto tem 321 chances para os profissionais da saúde, para os cargos de técnico em enfermagem (88 + CR) e em saúde bucal (30 + CR), no nível médio/técnico; e assistente social (26 + CR), enfermeiro (95 + CR), farmacêutico (3 + CR), fonoaudiólogo (2 + CR), médico (32 + CR), odontólogo (30 + CR), psicólogo (11 + CR), terapeuta ocupacional (2 + CR) e nutricionista (2 + CR), para formação superior. O salário-base é de R$ 1.320, para jornadas de 30 horas semanais.

Com organização e execução do Instituto Vicente Nelson (Ivin), o concurso fica em fase de inscrições até o dia 7 de dezembro, pela internet, efetuando pagamento de R$ 100 para concorrer a uma ocupação de nível superior e R$ 80 para nível médio ou médio/técnico. Todos os profissionais de saúde inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e alguns passarão por prova de títulos.

Há ainda um edital aberto para certame da Prefeitura de Tucuruí, executado pela empresa Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec), que oferta 77 oportunidades na área da saúde. Para os formados em nível médio, a chance é para o cargo de agente comunitário de saúde (40 + CR); e, no nível técnico, para técnico em enfermagem (6 + CR). Os salários variam entre R$ 1.511,36 e R$ 2.640, entre 20 e 40 horas por semana.

Para quem tem formação superior, as chances são para assistente social (5 + CR), biomédico (1 + CR), enfermeiro (7 + CR), farmacêutico (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (2 + CR), médico anestesiologista, clínico geral, do trabalho, ginecologista obstetra, otorrinolaringologista e pediatra (6 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (2 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR) e terapeuta ocupacional (1 + CR). As remunerações iniciais chegam a R$ 3.120.

Para se inscrever neste certame, o candidato precisará acessar o portal da Funatec até 27 de dezembro. A taxa é de R$ 52 para nível fundamental, R$ 64 para médio e R$ 66 para superior. Após isso, haverá apenas uma etapa na seleção: prova objetiva para todos os cargos.

Processo seletivo

Em Novo Progresso, está aberto um processo seletivo que conta com 154 vagas para a área da saúde, em cargos temporários. Quem tem formação em nível fundamental pode concorrer ao cargo de agente de vigilância epidemiológica (apenas CR); para nível médio, as chances são para agente comunitário de saúde (11) e agente de combate às endemias (8); no caso de quem tem nível técnico, pode se inscrever para técnico em enfermagem (53), em entomologia (CR), em higiene bucal (8), em imobilização ortopédica (CR), em laboratório (2), em microscopia (CR) e em radiologia (1).

Na formação superior, os candidatos podem concorrer às funções de assistente social (6), biomédico (3), enfermeiro (32), farmacêutico (4), fisioterapeuta (6), fonoaudiólogo (1), nutricionista (3), odontólogo (8) e psicólogo (8). Os salários-base variam de R$ 1.320 a R$ 4.308,79, para jornadas de 40 horas semanais.

As inscrições ficam abertas até esta segunda-feira (27) e devem ser realizadas pela internet, no site da organizadora: Instituto Ágata. Além de preencher o formulário online, o processo seletivo da Prefeitura de Novo Progresso cobra taxa de R$ 40 para nível fundamental e R$ 50 para níveis médio, técnico e superior. Haverá apenas uma avaliação documental.

O processo seletivo vai analisar requisitos mínimos para o cargo; conclusão ou cursando nível médio (apenas para cargos de nível fundamental); conclusão ou cursando nível superior (apenas para cargos de níveis médio e técnico); cursos complementares (para cargos de níveis fundamental, médio e técnico); especialização, mestrado e doutorado (apenas para cargos de nível superior); e tempo de exercício no cargo pleiteado.

Oportunidades para profissionais de saúde

- Concurso da Prefeitura de Belterra

Vagas: 14

Salário: R$ 1.320

Inscrições: Até 5/12, no site do Instituto Consulpam Consultoria Público-Privada

Taxa de inscrição: De R$ 36 a R$ 41

- Concurso da Prefeitura de Santarém

Vagas: 321

Salário: R$ 1.320

Inscrições: Até 7/12, no site do Instituto Vicente Nelson (Ivin)

Taxa de inscrição: De R$ 80 a R$ 100

- Concurso da Prefeitura de Tucuruí

Vagas: 77

Salário: De R$ 1.511,36 e R$ 3.120

Inscrições: Até 27/12, no site da Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec)

Taxa de inscrição: De R$ 52 a R$ 66

- PSS da Prefeitura de Novo Progresso

Vagas: 154

Salário: De R$ 1.320 a R$ 4.308,79

Inscrições: Até 27/11, no site do Instituto Ágata

Taxa de inscrição: De R$ 40 a R$ 50