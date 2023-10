Inscrições para o concurso do INPE começam nesta terça; são 93 vagas e salários de até R$ 16 mil

Começam nesta terça-feira (31), a partir das 16h, as inscrições para o concurso público do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os interessados em se candidatar a uma das 93 vagas devem se cadastrar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, até o dia 4 de dezembro.

Estão sendo ofertadas 43 vagas para pesquisador adjunto e uma para pesquisador associado. Nesses cargos, o salário inicial é de R$ 6.710,29, podendo chegar a R$ 16.134,86.

Há ainda 49 vagas para tecnologista júnior e pleno, com salário inicial de R$ 5.211,48, mas que pode chegar a R$ 12.634,13 dependendo da formação do candidato.

Durante a inscrição, os candidatos à vaga de pesquisador adjunto e pesquisador associado pagam taxa de R$ 140 e R$ 160, respectivamente. Para o cargo de tecnologista júnior, o valor cobrado é de R$ 110, enquanto para tecnologista pleno, R$ 130.

Os aprovados podem atuar em quatro unidades administrativas do país. São elas:

Pesquisador adjunto e associado:

32 vagas em São José dos Campos (SP),

11 em Cachoeira Paulista (SP)

1 em Santa Maria (RS)

Tecnologista:

31 vagas em São José dos Campos (SP),

16 em Cachoeira Paulista (SP) e

2 em Cuiabá (MT).

Provas

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter graduação completa nas áreas específicas de atuação descritas no edital. As provas objetivas e discursivas devem ocorrer entre 26 de maio e 2 de junho de 2024.