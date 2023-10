Concurso Bombeiros Pará: Editais ofertam quase 2 mil vagas para praças e oficiais

Foram publicados nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial do Estado do Pará, os editais dos concursos públicos para preenchimento de vagas no Corpo de Bombeiros do estado. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.943 vagas, sendo 1.823 para candidatos à admissão ao Curso de Formação de Praças (soldado) e 120 para o cargo de oficial.

Confira os editais

CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP)

CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO)

Para concorrer, o candidato precisa atender a alguns requisitos, entre eles ter idade compreendida entre 18 e 30 anos; ter altura mínima de 1,60m, se homem, e de 1,55m, se mulher; não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público; e ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação, categoria tipo “B”.

O candidato a soldado precisa ter certificado de conclusão de nível médio. Já para o candidato a cargo de oficial, é exigido a conclusão de curso

de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação

(MEC).

Inscrições

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), empresa responsável pela organização do concurso público. Aos candidatos a uma das vagas de praça, será cobrada a taxa de R$ 122,20, enquanto para concorrer a oficial, a taxa é de R$ 139,80.

Conforme os editais, haverá isenção total do valor da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto Federal no 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto Federal no 11.016, de 29 de março de 2022. O benefício abrange inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda nos termos do Decreto Federal no 11.016/2022.

Pelo cronograma divulgado, as inscrições começaram nesta quinta-feira (26) e seguem até o dia 13 de novembro, para os que desejam concorrer ao cargo de oficial. Já para os candidatos ao cargo de praça, o de inscrição inicia dia 27 de outubro e termina no dia 16 de novembro.

Etapas do concurso

A seleção para ingresso no Corpo de Bombeiros do Pará terá prova objetivo, avaliação psicológica, avaliação de saúde, teste de avaliação física e investigação de antecedentes pessoais. No concurso para o cargo de oficial, os candidatos também farão uma redação na primeira etapa.

As provas objetivas e redação serão realizadas nas datas prováveis de 7 de janeiro (para oficiais) e 14 de janeiro (praças)

Salários

O aluno soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03, além do auxílio-alimentação, durante o Curso de Formação de Praças. Após a conclusão do CFP/BM, já na condição de Soldado BM, passará a receber a remuneração de R$ 4.923,71, mais auxílio-alimentação.

Já o aluno oficial, durante a realização do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros, receberá remuneração no valor de R$ 5.728,08, além do auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de aspirante-a-oficial CBM, passará a receber a remuneração de R$ 5.896,56, além do auxílio-alimentação.