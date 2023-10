Concurso público: Ministério do Meio Ambiente oferta 98 vagas com salários de R$ 9,4 mil; saiba mais

O edital do concurso público do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas (MMA) foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25) ofertando 98 oportunidades para a carreira de analista ambiental.

As inscrições poderão ser feitas por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, no período entre 3 a 22 de novembro. Para confirmar a participação no concurso, é preciso efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 110. Clique aqui e confira o edital completo.

Do quantitativo de vagas, 73 são para ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 para negros. Para tomar posse do cargo é necessário ter concluído curso de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



A seleção é organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os candidatos serão avaliados por meio de exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

O salário inicial é de R$ 9.475,72 para os aprovados e nomeados. O valor é composto pelo vencimento básico mais gratificação de desempenho e auxílio alimentação. Também existe a possibilidade de gratificação, sendo R$ 385,70 para especialização, R$ 769,10 para mestrado e R$ 1.157,58 para doutorado. A carga horária é de 40h semanais.

Descrição das atividades

O cargo de analista ambiental tem como atribuições o planejamento ambiental, organizacional e estratégico relacionados à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

Monitoramento ambiental;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e

Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.